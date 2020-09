Fagforeningstopp stjal millioner fra fagforening – må sone 15 måneders fengsel

En fagforeningsleder tilsluttet EL og IT forbundet er dømt til fengsel i to år og ni måneder for å ha stjålet flere millioner fra medlemskassa.

Den 61 år gamle fagforeningslederen har stjålet penger i en periode på over ni år, og tilsto underslagene under rettssaken i Haugaland tingrett onsdag, skriver Fri Fagbevegelse.

Pengene skal ha gått til spill, både på automat og nett.

Ni måneder av fengselsstraffen er gjort betinget, som vi si at mannen må sone 15 måneder av straffen i fengsel.

61-åringen er også dømt til å tilbakebetale 4.060.000 millioner kroner.

I dommen fra Haugaland tingrett legger tingrettsdommer Per Annstein Aarvik vekt på at allmennpreventive hensyn taler for en streng straffereaksjon, ettersom det er snakk om et svært høyt pengebeløp og at 61-åringen grovt har utnyttet tilliten som fagforeningsleder.

Det rettes også kritikk mot EL og IT Forbundet.

– Et spesielt moment i saken er at siktede har kunnet operere i ni år uten at det på noe tidspunkt er stilt spørsmål om regnskapene i foreningen, heter det i dommen.

Til LO-Aktuelt sier forbundsleder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen, at forbundet har tatt lærdom av saken.

– Vi har nok hatt et litt for lemfeldig forhold til egne rutiner, sier han.

