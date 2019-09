Falske sms-er fra Elkjøp: - Akkurat nå er det en storm!

Se opp for veldig gode tilbud fra Elkjøp. Det kan fort dreie seg om noe helt annet.

«OBS! Det er for øyeblikket falske SMS i omløp hvor «Elkjøp» står som avsender».

Dette er meldingen som akkurat nå ligger i toppen av nettsidene til elkjop.no. Elektronikk-konsernet har i det siste mottatt en rekke henvendelser fra potensielle kunder som har mott falske SMS-er eller eposter.

- Akkurat nå er det en storm! Det har gått i bølger, og nå er vi oppe på en topp igjen. Det er særlig ulike sms-er det er mye av. Heldigvis er kundene våre flinke til å si fra, via Facebook eller kundesenteret. Vi oppfordrer alle som kommer over slike luremeldinger til å melde dem inn til oss, sier Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge.





Fortvilte kunder

Det har versert slike meldinger en stund. Det er gjerne falske tilbud med ekstra gode priser.

- Kunder blir fortvila. Men budskapet om at det finnes falske sms-er og eposter som går ut, fører også til at vi får flere tilbakemeldinger. Det er jo bra.

Svindelforsøkene brer om seg i sms-er, per epost og via falsk reklame på sosiale medier, og har økt de siste tre-fire årene, opplyser Schøyen Bergly. På nettsiden advarer Elkjøp mot følgende kjennetegn på falske meldinger:

Du må betale for å få en premie

Du får beskjed om å hente en vare du ikke har bestilt

Avsender ber om kortinformasjon (det gjøres utelukkende i kassesystemet i nettbutikken)

Tidspress - gjerne nedtelling (praktiseres aldri av butikken)

Mystisk epost-adresse

Dårlig rettskrivning

Tilbudet/konkurransen finnes ikke på de offisielle nettsidene









Proffere og bedre

Meldingene er ulike og ikke enkle å spore. Bedre språk og en stil som gjerne etterligner det personlige preget slike tilbud har for tiden, gjør meldingene skumlere, synes Schøyen Bergly:

- Det vi ser som er skremmende, er at svindelforsøkene blir proffere for hver gang, med forbedret språk og et visuelt uttrykk som gjør at man kan bli forvirret. Om du blir sendt til en annen nettside enn elkjop.no eller blir bedt om å oppgi kredittkortnummer for å vinne en premie, kan du med trygghet vite at dette ikke er fra oss. Vi råder til å slette denne type SMS-er og e-poster med en gang! sier hun.

Metodikken for å få tak i opplysninger som kan misbrukes er også blitt mer utspekulerte.

- Tidligere ble man bedt om kontoopplysninger med en gang. Men færre og færre biter på dette. I stedet gar man gjennom flere ledd, før man får beskjed om å registrere seg. Oppdager du at du er lurt,. m¨å du ta nkontakt med banken din med en gang, råder Schøyen Bergly.

Skatt, Coop og Tusenfryd

NorSIS, Norsk senter for informajsonssikring, rapporterte vinteren 2019 om falske SMS-er og eposter fra blant andre Posten og Skatteetaten. Falske SMS-er lokket deg med at du skulle få igjen på skatten.

I september 2018 advarte Coop mot svindlere som sendte ut SMS-er om å logge inn og oppdatere opplysninger fordi bonuspenger var i ferd med å utløpe. Og Tusenfryd meldte i vår om falske gratisbilletter i omløp på sosiale medier.

Fakta Dette er SMishing ↓ SMS-svindel foregår oftest slik: Meldingen inneholder som regel en lenke til en falsk nettside, samt argumenter for at du skal besøke siden, som f.eks. et tilbud som virker for godt til å være sant.





På den falske siden lures brukeren til å oppgi personopplysninger og/eller betalingsinformasjon.





Personopplysninger kan brukes i “markedsføring” (som f.eks. spam-reklame og telefonsalg), og betalingsinformasjon som bankkortnummer kan brukes for å trekke penger fra din konto.





Med smart-telefoner kan lenker åpnes direkte fra SMS-er. Dette har gjort at SMiShing har økt kraftig etter smart-telefonenes inntog. (Kilde: Norsis)



Norsis gir en rekke råd i sin veileder om såkalt Smishing, eller SMS-svindel. Følgende kan være generelle tegn på svindelforsøk:

Avsenderen kontakter deg på en måte som er uventet, eller om noe uventet.

Innholdet er for godt til å være sant.

Det gjøres forsøk på å få deg til å tro at det er dårlig med tid, det skapes en følelse av hastverk.

Det spilles på frykt, følelser eller tillit for å få deg til å utføre noe.

Det gjøres forsøk på å få deg til å omgå sikkerhetsrutiner du normalt forholder deg til.