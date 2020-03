Familiebedrift i krise: - Det tar to-tre år før de tapte inntektene er tjent inn

- Bare på det som er igjen av mars har vi trolig tapt en million. Vintersesongen går til helvete nå.

Stig Anton Eliassen driver Alta Event og Teltutleie, et selskap som arrangerer eventer særlig rettet mot vinterturister til regionen. De siste dagene har firmaet hans sett store inntekter fordufte.

- På torsdag ble et cruiseskip med 1200 passasjerer nektet adgang til Alta havn. Det er ganske tøft, for vi henter mye av bufferen for resten av året om vinteren, sier Eliassen.

Familiebedriften hans står blant annet bak Nordlyshallen, utenfor Alta, samt Nordlys Camp, som har 6000-7000 gjester i året. Ved siden av arrangerer firmaet blant annet kickoff for næringslivet, trugeturer og langturer på snøscooter.

- Vi som jobber med vinterbaserte inntekter må kanskje vente to-tre år før de tapte inntektene er er tjent inn.

NORDLYSSALEN: Nordlyssalen er en camp utenfor Alta knyttet opp mot cruiseturister. På grunn av korona-viruset uteblir turistene og dermed bortfaller store inntekter for Stig Are Eliassens familiebedrift, som arrangerer campen. Foto: Frank Rune Isaksen/Frikant og Alta Event

Konkursbølge uten støtte

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO reiseliv, gikk søndag ettermiddag ut og krevde umiddelbar likviditetsstøtte til utsatte virksomheter i bransjen.

Før helgen svarte over halvparten av reiselivsbedriftene at de allerede hadde gjennomført permitteringer. Krohn Devold påpeker at disse tallene allerede er utdaterte. Flere har nå permittert alle. Søndag kveld kom regjeringens krisepakke og svarte på noen av utfordringene:

– Jeg er svært glad for at regjeringen og Erna Solberg har skjønt alvoret i situasjonen og har fått på plass dette raskt. Statsministeren og finansministeren sa tydelig at likviditet er det viktigste vi kan bidra med. Det viser at NHO Reiseliv og våre bedrifter har blitt lyttet til, sier Krohn Devold søndag kveld i en uttalelse om krisefondet

Hun mener at en statlig lånegaranti for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter vil hjelpe mange av reiselivsbedriftene. Finansminister Sanner mener en slik garanti kan gjøre det lettere å skaffe kriserammede bedrifter nødvendig likviditet.

– Utsettelse av arbeidsgiveravgift vil hjelpe mange i den situasjonen de er i nå, og var også et av forslagene fra oss. Samtidig sa statsministeren at dette ikke er slutten på tiltak, og at regjeringen også fremover vil ha flere og bredere tiltak. Det lover bra for våre medlemmer, for vi trenger flere tiltak, slik som redusert moms, når vi skal reise oss igjen.

Savner bredere støtte

Eliassen er positiv til krisepakken som kom søndag kveld, men tror ikke lånegarantier er tilstrekkelig til å sikre overlevelse for småbedrifter som er på randen av konkurs.

- De har jo ikke kommet med noen tiltakspakke mot reiselivsnæringa ennå.

For turistnæringen er dette ekstremt sårbart fordi så store deler av inntekten er sesongbasert, påpeker han:

- De som sitter i staten og styrer dette, taper null og niks. Småbedrifter må ta hele tapet og kan bli sittende helt uten inntekter i månedsvis, som vi ikke kan hente inn igjen.

- Hva synes du regjeringen burde gjort?

- De burde hjelpe dem som blir tvunget til å stenge nå, ved å sørge for 100 prosent lønn så lenge permitteringen pågår. For eksempel kunne de sørget for at man fikk dekket inn det som er booket av inntekter som nå går tapt.