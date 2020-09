Familieselskap i Stavanger har utløst smittebølge: – Nå settes vi på prøve

Tre generasjoner var tilstede – aner ikke hvor smitten kommer fra.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Mandag fikk 13 personer i Stavanger, fire i Randaberg, én i Sandnes og én i Sola påvist covid-19. Tirsdag kalte Stavanger kommune inn til pressekonferanse etter at ytterligere to personer fikk påvist smitte.

Totalt knytter ni av smittetilfellene seg til et familieselskap med deltakere fra tre generasjoner. Fire tilfeller stammer fra arbeidsreiser til utlandet, mens to andre tilfeller knytter seg til reise.

– Vi har å gjøre med en klynge fra et familieselskap med tre generasjoner for en uke siden. Dette involverer flere nabokommuner, og de som har fått påvist smitte er isolert, mens nærkontaktene er satt i karantene. Det involverer også en skole hvor vi fikk en positiv i går, hvor klassen er satt i karantene, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden på pressekonferansen.

NY SITUASJON: – Fra at vi har hatt en fredelig situasjon, er det nå mer smitte i Stavanger, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Vet ikke hvor smitten kom fra

Smittevernoverlegen opplyser at de har god oversikt over familieselskapet og nærkontaktene, men at de ikke kjenner til hvordan smitten fant veien til selskapet.

– Vi vet ikke hvor de har fått det fra, og det bekymrer oss, sier Midtgarden

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger sier hun nødig ønsker en større nedstengning av bedrifter og skoler igjen, men understreker at byen nå settes på prøve.

– Det er så viktig at vi d eneste dagene er spesielt forsiktige. Vi ønsker ikke å trykke på den store knappen med inngripende tiltak. Om du er syk, om så bare småsyk, så vær hjemme. Unngå fester og arrangementer som samler folk så mye som mulig. Dette handler om deg, meg og alle andre. Vi må gjøre dette sammen. Vask hendene og hold avstand, sier Nordtun.

ADVARER: Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier at hun er bekymret over utviklingen, og at hun ikke ønsker å innføre ytterligere restriksjoner. Men det kan fort bli utfallet dersom smitten fortsetter å spre seg. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Større testkapasitet

Kommunen har nå satt opp et testtelt nummer to, som gjør at testkapasiteten i Stavanger kan gires opp til 1.000 til 1.2000 tester per dag dersom det blir nødvendig.

– Vi har tatt i bruk en beredskapsliste knyttet til smittevern. Vi har store utfordringer med å spore nærkontakter, og nå mobiliserer vi folk i tillegg til smittevernkontoret for å klare å følge opp og spore nærkontaktene til de som nå har fått påvist smitte. Det er om å gjøre å spore og isolere folk så fort som mulig for å avgrense utbruddet.

Så langt i september har 37 personer testet positivt for korona. Det totale antallet registrerte smittede i kommunen er 187.