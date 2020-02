Fange fikk penger fra NAV mens han var på rømmen

Årets sløseripris skal deles ut. Nettavisen trenger tips til sløsing med offentlige penger.

NAV ble tildelt Sløseriprisen 2017 etter flere saker om fanger som hadde fått utbetalt NAV-støtte mens de var på rømmen.

Senest i april 2019 ble en mann i 30-årene tiltalt for å lurt til seg arbeidsavklaringspenger fra NAV mens han skulle sone en bedrageridom i Hedmarken fengsel.

Ifølge NRK hadde mannen fått utbetalt litt over 180.000 kroner i arbeidsavklaringspenger mens han var på tjuvperm.

– Denne NAV-saken er et godt eksempel på sløsingen vi har sett i offentlig sektor over lang tid. Det er nettopp slike saker som viser hvor viktig Sløseriprisen er. Gjennom den setter vi et tøft fokus på det offentliges forvaltning av fellesskapets penger, sier sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen.

SLØSERIPRISEN: Sjefredaktør Gunnar Stavrum mener NAV-saken er et godt eksempel på offentlig sløsing, og håper leserne bidrar med tips til saker. Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)

I fjorårets pris var det imidlertid gigantprosjektet Ferjefri E39 med en prislapp på 340 milliarder kroner som fikk sløseriprisen. Kunstsiloen i Kristiansand var på en tett andreplass.

Nå er tiden inne for Sløseriprisen 2019.



Etter leserne har levert sine tips vil en jury sammensatt av Skattebetalerforeningen og Nettavisen nominere fem kandidater.

Deretter vil alle fem kandidatene bli presentert og leserne avgjør til slutt vinneren.

