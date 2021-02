Får ikke solgt landet dyreste bolig: Nå leier Mona Høiness ut

Den staselige byvillaen blir ikke solgt med det første.

Advokat Mona Høiness har ikke lyktes med å selge Norges dyreste bolig. Meglerne, advokatfirmaet for Sem & Johnsen, har ikke funnet kjøpere som vil betale 125 millioner kroner for huset, skriver Finansavisen.

Dermed har byvillaen på beste Frogner havnet på leiemarkedet. Høiness fikk i 2014 arveretten til villaen i Eckersbergs gate 47 på Frogner, et stille villastrøk mellom Frognerveien og Gyldenløves gate. Villaen på totalt 750 kvadratmeter har vært til salgs, sammen med en portnerbolig, siden i fjor høst. Tomten er på 1,3 mål.

I annonsen tilbys «Frogner townhouse med parkering», som er boligen Mona Høiness og mannen Erik Overgaard leier ut. Høsten 2020 ble eiendommen lagt ut for salg med en prislapp på 125 millioner kroner.

Les også: Boliglegenden advarte i 2012 om utviklingen. Siden er det blitt mye verre

Men ingen kjøpere har så langt meldt seg med et matchende bud. Nå leier Høiness og Overgaard ut sidebygningen, som Høiness ifølge Finansavisen omtaler som servicebygget.

Leier ut sidebygget

I annonsen står det: «Townhouse med 3 etasjer og solrik balkong, uten innsyn. Huset er del av en større inngjerdet eiendom, med parkanlegg og parkering. Super sentralt, rolig og eksklusivt ambassade strøk, i gangavstand til Frognerparken og alle fasiliteter. Parkering inne på eiendommen er inkludert i leie.»

Det er altså ikke hele huset på 750 kvadratmeter som leies ut, men et sidebygg.

Høiness leier ut for 29.000 kroner i måneden, og av annonsen framgår det nå at boligen er utleid. Prisen forteller om et presset leiemarked i Oslo. Dette er ikke en høy leiesum for et 150 kvadratmeter stort townhouse på Frogner.

Bygget på 150 kvadratmeter går over tre etasjer med solrik balkong. Det er stuer i alle tre etasjene, tre bad, et stort soverom og et par sovealkover, samt parkering inne på eiendommen. I annonsen ligger en video av eiendommen.

- Frogners «Downton Abbey»

- Det er det største og flotteste huset på Frogner, det er Frogners «Downton Abbey», en veldig herskapelig eiendom, sa Tom. E. Johnsen i Sem & Johnsen til Nettavisen da huset ble lagt ut for salg.

Han siktet naturlig mot velbemidlede personer, eventuelt land som trenger en ambassade:

- Det er privatpersoner med god råd. Målgruppen er urbane og velstående personer som har lyst til å bo midt på Frogner. Ambassader kan også være aktuelle.

Les også: Lettkledd kvinne i boligannonsen: - Det er en tragedie for oss

Søksmål

Eiendommen har en kontroversiell forhistorie. Høiness ble i testamentet til Per Urdahl (død 2002, 91 år) og Synnøve Alver Urdahl (død 2011, 91 år) utpekt som arving til parets formue på i overkant av hundre millioner kroner

Men slektningene til ekteparet var uenige i testamentet og gikk til søksmål. Høiness vant imidlertid i Borgarting lagmannsrett på alle punkter, og i mai 2014 ble det klart at dommen er rettskraftig. Arvingene anket ikke lagmannsrettens dom til Høyesterett.

Huset i Eckersbergs gate ble den gangen anslått til å ha en verdi mellom 70 og 100 millioner kroner. Verdien nå kan være flere titall millioner høyere, men så langt har altså ikke Mona Høiness lyktes med å selge til angitt pris.

Les også: Krise i Oslos boligmarked: - Helt tomt for enkelte leilighetstyper

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble