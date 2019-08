Får ikke solgt Trondheims dyreste bolig - kutter prisen med 3 millioner kroner

Ingen har lagt 25 millioner kroner på bordet for villaen med gullfliser, Versace-logoer og tyrkisk bad. Nå kuttes prisen med 3 millioner.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Det har vært en voldsom interesse rundt boligen. Ikke bare i Trondheim, men i hele landet. Vi har også hatt flere visninger, men så har det glippet i siste runde, sier eiendomsmegler Eirik Døsen i Proa Eiendomsmegling til Nettavisen.

- Vi fjernet boligen fra Finn i sommer, men har lagt den ut i dag med en pris som er 3 millioner lavere, legger han til.

Det var i mai Døsen la ut designervillaen på Jakobsli øst for Trondheim sentrum for salg. Med en prislapp på 25 millioner kroner, var den i særklasse byens dyreste bolig.

Selger i konflikt

Dyrest dersom noen ville kjøpe til den prisen. Og det har det så langt ikke vært.

UNORSK: Se hvordan boligen som megler omtaler som veldig unorsk i videovinduet øverst. Foto: Joakim Reinaas/Inviso

Men selv med en prisreduksjon på 12 prosent, ligger den arkitekttegnede villaen som har gullfliser, Versace-logoer, tyrkisk bad, svømmebasseng og bad fortsatt godt an til å sette prisrekord i trønderhovedstaden.

Den ble satt i 2017 da en villa på Singsaker ble solgt for 18,5 millioner kroner.

En drøy måned etter at boligen på Jakobsli ble lagt ut for salg, skrev Adresseavisen at selger Andrzey Sliwa lå i en konflikt med ansatte i sitt tidligere selskap som gikk konkurs i vinter.

Etter konkursen har flere fått skattekrav for ubetalt skatt.

- Ikke påvirket salget

- Vi ser bilder av Sliwas hus i avisa, et boligpalass de fleste av oss har vært med på å bygge. Og så får vi samtidig krav om å betale skatt han skulle ha betalt inn for oss, uttalte en av de tidligere ansatte til Adresseavisen.

- Har denne saken påvirket interessen for boligen?

- Jeg velger å tro at den ikke har det, og den har heller ikke noe med boligsalget å gjøre. Men historien passer inn i en journalistisk setting hvor konflikten kan kobles til at boligen selges, sier Døsen.

- Hvorfor er ikke boligen solgt ennå?

- Vi var forberedt på at boligen kunne ta tid å selge. Den er spesiell og har få potensielle kjøpere. Alle som har vært på visning har vært imponert. Men så er det sånn at et boligkjøp ofte også innebærer at du må gjøre en del økonomiske omdisponeringer. I tillegg skal det stemme med familiesituasjon og andre faktorer.

- Håper du på at flere potensielle kjøpere vil komme på banen når prisen nå settes ned?

- Noen kan det være. Kjøper du en sånn bolig, kan du ikke presse økonomien til det ytterste. Du skal jo ha råd til å leve der, dersom du først kjøper en sånn bolig.