Får mer penger ute av regjering: - Endelig får jeg kjøre min egen bil

Siv Jensen får et lønnskutt på 422.000 kroner, men Frp-kollega Jøran Kallmyr tjener på å gå ut av regjering.

Etter Frps regjerings-exit er det mange som må finne seg noe nytt å gjøre på.

Partiet hadde syv statsråder, og alle vil miste statsrådslønnen som er satt til 1.410.073 kroner.

De syv avtroppende statsrådene er:

Finansminister Siv Jensen

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug

Samferdselsminister Jon Georg Dale

Eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik

Samfunssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr



Tre av dem går direkte tilbake til Stortinget. Dette gjelder Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale.

Terje Søviknes rakk akkurat å få én måned i statsrådsstolen i helsedepartementet, og vil gå tilbake til rollen som gruppeleder i Vestland Frp. Harald Tom Nesvik går også en ukjent fremtid i møte, og må på jobbjakt. Han var påtroppende fylkesmann i Møre og Romsdal da han ble utpekt til å bli statsråd.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde må også på jobbjakt, etter hun kom fra jobben som statssekretær i regjeringen da hun ble utpekt som statsråd.

– Lønner seg

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr kom fra jobben som advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder.

Kallmyr virker i ekstase når Nettavisen ringer han:

– Endelig får jeg kjøre min egen bil. Nå har jeg Teslaen på autopilot og dundrer ivei, helt alene. Det er den største friheten jeg har savnet mest, sier Kallmyr som er direkte tilbake fra Rwanda, hvor han var på tjenestereise mens han fikk beskjed om at Frp går ut av regjeringen.



– Hva skal du gjøre nå?

– Akkurat nå vet jeg ikke nøyaktig hva jeg skal gjøre. Men det er fordi jeg har jo ikke engang gått av som statsråd enda, sier han til Nettavisen i timene før statsrådsskiftene fredag formiddag.

- For meg personlig er det jo økonomisk bra at vi går ut av regjering, sier Kallmyr.

Den nå avgåtte statsråden tjente vesentlig mer enn statsrådslønn på 1,4 millioner kroner da han var partner i advokatfirmaet Ræder.

– Men for meg handlet det om å gi noe tilbake til samfunnet, som har gitt meg så utrolig mye, sier Kallmyr.

– Er du enig i beslutningen om å gå ut?

– Ja, absolutt. Dette kunne vi bare ikke gå med på. Grensa gikk her, og vi ga klar beskjed om at stolen står her. Vi skal ikke hente hjem voksne IS-krigere. Og det har vi holdt.

Den bilfrelste Kallmyr sier til Nettavisen at nå skal han bare kose seg videre og kjøre rundt i Teslaen sin.

Siv Jensen går ned 422.000

Når partileder Siv Jensen går tilbake til Stortinget vil hun ha krav på 987.997 kroner i årslønn. Fremskrittspartiet opplyser at de ikke har godtgjørelse for vervet som partileder per nå. Men at det er opp til Sentralstyret i partiet.

– Dette er et spørsmål sentralstyret må avklare. Per i dag mottar ikke partiledelsen lønn fra partiet, skriver generalsekretær Fredrik Färber (Frp) i en e-post til Nettavisen.

Ny kabal på Stortinget

I stortingsgruppen er det flere viktige posisjoner som skal bekles nå som topp-politikerne til Frp kommer tilbake til Stortinget. Den viktigste er parlamentarisk leder, som betyr leder for stortingsgruppen til partiet, som består av 27 stortingsrepresentanter.

I de fleste partier er partileder også parlamentarisk leder, utenom Senterpartiet, hvor vervene er splittet og Marit Arnstad er parlamentarisk leder, mens Trygve Slagsvold Vedum er partileder.