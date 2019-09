Kan ramme togtrafikken på Østlandet fra tirsdag av.

Mandag møtes LO Stat (Norsk Jernbaneforbund) og arbeidsgiverforeningen Spekter (Vy AS/Gjøvikbanen AS) til mekling hos Riksmekleren.

Om partene ikke blir enige om en avtale, er det fare for togstreik fra tirsdag 10. september. Det melder Vy på sine nettsider søndag kveld.

Ved en eventuell streik vil dette først og fremst få konsekvenser for togtrafikken på Vy Regionstog på Østlandet, men også enkelte lokaltog vil bli berørt. Det vil i så fall også forekomme innstillinger på øvrige tog, melder selskapet.

Norsk Jernbaneforbund har varslet at det i første omgang vil være 62 ansatte i Vy som går ut i streik fra 10. september.

Fristen for meklingen er satt til midnatt, natt til tirsdag, men Vy understreker at det ikke er uvanlig at partene mekler på overtid.