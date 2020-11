La ut 1,2 millioner aksjer - ble revet vekk.

Karen Elene Thorsen, bedre kjent som kvinnen bak brukernavnet «fattig.student», har slått seg opp som mat-influenser på Instagram.

På profilen deler hun mattips, og hun har i skrivende stund 231.000 følgere.

I fjor ga hun ut boken «Fattig student», og nå er ikke 23-åringen så fattig lengre. Boken har foreløpig et opplag på 70.000, og tidligere i høst skrev DN at Thorsen tjente rett i underkant av 2,5 millioner kroner i fjor.

Nå har hun planer om å satse enda større.

I august lanserte hun appen Sulten. Her får brukerne tilgang på ukemenyer og matlagingstips til en billig penge.

Bare timer etter lansering, var Sulten på førsteplass i App Store. Den har i dag 4,8 i rating og er blant topp 20 applikasjoner i Norge i dag i kategorien «Mat og Drikke», melder selskapet selv på Folkeinvest.

Det er også her hun nå gjennomfører en emisjon, som skal finansiere versjon nummer to av appen, som også vil bli å finne på Android.

Før finansieringen var det Thorsen selv som eide alle aksjene i Sulten as. I kapitalinnhentingsrunden ble prisen per aksje satt til to kroner, og det ble i alt lagt ut 1,2 millioner aksjer for salg.

Alle ble revet vekk i løpet av minutter:

– Alle aksjer solgt på under en time. Jeg har ikke ord... tusen millioner trillioner takk for at dere har troa på @sultenapp. Vi skal gjøre dere stolte! skriver Thorsen.

Nettavisen har forsøkt å kontakte Thorsen, men ikke fått en kommentar.

