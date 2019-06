Fattige nordmenn bekymret for om barna får i seg nok næring: – Det skjærer i hjertet

Ny undersøkelse viser at 66 prosent av fattige familier er bekymret for om barna får i seg nok næring.

Et overveldende flertall av nordmenn støtter frukt og grønt inn i skolehverdagen. Mandag stemte likevel Stortinget ned forslaget om å innføre gratis skolemat.

– Vi ser at økonomiske forskjeller rammer barns kosthold. Foreldre med dårlig råd er rett og slett mer bekymret for at barn ikke får i seg næringsrik mat som frukt og grønnsaker, sier kommunikasjonssjef i Opplysningskontoret for frukt og grønt, Gerd Byermoen.

De har nettopp gjennomført en ny undersøkelse, og kaster seg med det inn i debatten om mat og frukt i skolen. Ifølge undersøkelsen gjennomført av Norstat, er det et overveldende flertall av nordmenn som støtter frukt og grønt inn i skolehverdagen.

– Mange barn har hverken mat eller frukt

Den statlige stiftelsen har som formål å få nordmenn til å spise mer frukt og grønt. Og de synes tallene er oppsiktsvekkende.

– Er du bekymret når du ser disse tallene?

– Vi ser sosioøkonomiske forskjeller på hva barn har med seg i matpakken. Det å ha en pause for å spise frukt sammen, spesielt for barna som kanskje ikke har med seg hverken mat eller frukt, er spesielt viktig. Det blir også fort uro når barn ikke får i seg næring over hele dagen, sier Byermoen til Nettavisen Økonomi.

Hun forklarer at veldig mange barn er vant til å ha fruktpause i barnehagen, men at de opplever at dette forsvinner når de går over til barneskolen.

– Barna har egentlig fått en god start. Ofte praktiserer man fruktpause i barnehagen. På skolen er det sjeldent et slikt system. Det er lang tid fra lunsjpause til de kommer hjem, og tilbudet på SFO er veldig varierende, og ofte begrenset, forklarer hun.

Det er omtrent 40 kommuner i Norge som tilbyr skolefrukt, og ifølge Byermoen er det utelukkende positive resultater å se.

– Barn skal fungere godt til både skole og lek. Frukt og grønnsaker er en god kilde til god næring med metthetsfølelse uten mange kalorier.

Ifølge undersøkelsen er det 76 prosent som mener grunnskolene bør tilby elevene frukt i løpet av dagen, og uavhengig av inntekt er det 61 prosent som sier de er bekymret for om barn får i seg nok frukt og grønnsaker.

– Stjal frukten

Oslo kommune er én av dem som har lyttet til OFGs råd. Nylig innførte dem gratis frukt for 18.000 elever i Oslo-skolen.

FRUKT OG GRØNT: Raymond Johansen mener regjeringen stjal skolefrukten, og gjeninnfører den derfor i Oslo-skolen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

– Regjeringen stjal først skolefrukten fra 200.000 elever ved å kutte støtten til gratis skolefrukt. Samtidig har nordmenn som tjener over 10 millioner kroner siden 2013 fått et skattekutt som er hundre ganger større enn de som tjener mellom 150.000 og 250.000 kroner, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Fri Fagbevegelse.

Mandag var det diskusjon i Stortinget om en gradvis innføring av gratis skolemat. Det ble nedstemt. Ap, SV og Sp stemte for, men de borgerlige regjeringspartiene hadde flertallet, og stemte forslaget ned.

Barna blir mer overvektige

Siden 1975 har en gjennomsnittlig 9-åring blitt tre kilo tyngre, ifølge Helsedirektoratet. En av fem 9-årige jenter sliter med overvekt eller fedme. For guttene er trenden den samme.

Opplysningskontoret mener en av grunnene er at det ikke er et godt nok frukt- og grønttilbud, som sørger for at folk spiser sunnere.

Ifølge en undersøkelse fra 2018 var det 49 prosent av elever som kjøper skolemat i butikken, som kjøpte usunn mat, som for eksempel boller.

– Veldig mange har med seg matpakke på skolen, men den holder ikke nødvendigvis hele dagen ut, og det er en del fallgruver. Mange kan kjøpe seg mat som ikke er sunn, eller får med seg usunn mat i matpakken. Hvis man blir vant med frukt og grønt tidlig er det flere undersøkelser som viser at vi spiser mindre snop, sier hun.

– Det skjærer i hjertet

OPPRØRT: Karin Andersen fra SV sier det skjærer i hjertet hennes når hun ser barn som sliter med konsentrasjonen. Foto: Nettavisen

– Det skjærer i hjertet å se sultne elever som sliter med konsentrasjonen, sier stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV til Nettavisen Økonomi.

Hun mener det er langt på overtid å få gratis skolemat inn som del av skolehverdagen.

– På tide at Arbeiderpartiet innser at skolematsordningen må være gratis, og at de mener alvor med det hvis det blir regjeringsskifte.

Hun kritiserer høyresiden for å ha nedprioritert helse- og god ernæring i skolen.

– Høyresiden må også snart forstå at usunn mat og mangel på fysisk aktivitet er blant de største truslene mot den fremtidige folkehelsen. Uten mat og drikke, duger helten ikke, sier Andersen.

Elevorganisasjonen: – Ja takk

Elevorganisasjonen mottar tilbudet med stor takk, og mener det er på høy tid å få på plass et slikt tilbuid.

– Manger elever spiser ikke frokost av ulike grunner, og kantinemat kan være dyrt. Gratis skolefrukt vil være et steg i riktig retning, sier Alida D’Agostino som er leder i Elevorganisasjonen.