Fattigere mat-Norge uten lokalmat

Koronakrisen rammer lokalmatprodusentene så hardt at de kanskje ikke overlever. Kjøp lokalmat. Nå!

Av MENY-sjef Vegard Kjuus



Arbeidsplasser kan gå tapt, men vi kan også miste matmangfold, flotte tradisjoner og bærekraftige produksjonsmetoder.

Både forbrukere, politikere og byråkrater på nasjonalt og lokalt nivå, ønsker en aktiv og levende norsk småskala-matproduksjon, spredt i bygd og by. De siste årene har lokalmaten virkelig blomstret opp. Produsentene er blitt flere, modigere og mer nytenkende - kanskje fordi en ny generasjon gründere er kommet til.

I dag er det lokalmatprodusentene som står for den reelle innovasjonen i norsk dagligvare. Det gjør at vi trenger dem. Men vi trenger dem også fordi mange av dem er spydspisser inn i fremtidige og bærekraftige produksjonsmetoder.

Alt fra Bjertnæs & Hoel sine norske delikatessepoteter, Bufarost fra Valdresmeieriet laget kun på stølsmelk fra Valdres og Hallingdal, Hvasser Asparges som utvikler hvit asparges, Finnmarkrein med fersk rein i sesong, Ask gårds økologiske spekepølser, Skjærgaarden Gartneri som lagrer karbon i jorda for å få best mulig vekstvilkår, Dybvik som lager ferdig bacalao eller Røyland gård som utnytter ville bær og vekster på familiebruk i Agder, for å nevne noen.

Viktige kanaler for salg er borte

Med koronakrisen er viktige salgskanaler, over natten, blitt helt borte. Hoteller, restauranter, turistattraksjoner og gårdsutsalg er stengt ned. Tilbake står dagligvare som en av få salgskanaler, en kanal som normalt står for i underkant av 50 prosent av salget.

Skal lokalmatleverandørene overleve de tøffe korona-tidene, må salget via dagligvare øke betydelig i tiden som kommer. Spontane nettkanaler, hjemkjøringer og andre kreative salgsringer, vil ikke monne nok for en bransje som i 2019 omsatte for ca. 5 milliarder kroner samlet gjennom dagligvare, Bondens marked gårdsutsalg og Reko-ringene.

Trenger handling, ikke heiing

I MENY skal vi gjøre vårt. Vi har nå satt ned butikkprisen på mer enn 3000 lokalmatprodukter i håp om at flere putter dem i handlekurven.

Ja, velg heller ett par av våre matskatter, som vi kaller dem, enn nok en runde med ekstra basisvarer – som det finnes nok av på lager. Lokalmatprodusentene får samme pris for varene av oss som før prisnedsettelsen. I tillegg gir vi 10 prosent av salgsinntektene, de neste to ukene, tilbake til produsentene.

Målet er å selge lokalmat for totalt 50 millioner kroner, da gir vi fem millioner kroner tilbake. På den måten håper vi å bidra med litt likviditet, slik at de kan stå i sine jobber og fortsette sine familieprosjekter og livsdrømmer. Totalt er det snakk om tusenvis av arbeidsplasser.

Krise allerede nå

Vi er tett på våre lokalmatprodusenter. Flere rapporterer om krise alt nå, med omsetningsfall på opptil 60-70 prosent, blant dem mange små ysterier og drikkeprodusenter.

Andre sier krisen ligger og truer noen måneder frem i tid, som grønnsaks- og bærprodusenter. Vi oppfordrer nå alle til å gjøre mer enn å snakke varmt om betydningen av bredt vareutvalg, unike håndverksprodukter og kortreiste varer.

Kjøp lokalmatprodukter nå, slik at matgründerne overlever. Hvis ikke får vi et fattigere mat-Norge.