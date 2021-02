Fedon Lindberg selger kjempeleilighet på Oslo vest etter 21 år

Etter 21 år i samme leilighet har Fedon Lindberg bestemt seg for å flytte.

Legen og forretningsmannen (se lenger ned) har lagt ut leiligheten sin i Bygdøy allé for salg til en prisantydning på 14,5 millioner kroner.

Gården fra 1912 (se foto) ligger rett overfor Frogner kirke og på skrå overfor hovedkontoret til Petter Stordalens Nordic Choice Hotels, på toppen av Bygdøy allé.

Den er ført opp i jugendstil står på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. Lindberg bor i 2. etasje i en boligblokk med 12 boenheter og et næringslokale.

Bygdøy allé er som kjent til tider svært trafikkert, men er nå store deler av dagen stengt for gjennomgangstrafikk. Ifølge annonsen er trafikken forbi leiligheten betydelig redusert.

5 rom

Leiligheten til Lindberg har et bruksareal på 187 kvadratmeter. Med en prisantydning på 14,5 millioner kroner tilsvarer det 77.500 kroner kvadratmeteren.

I en annonse beskrives leiligheten som en særdeles attraktiv 5-roms leilighet med fin standard. Leiligheten vender mot syd til Bygdøy allé og ligger rett bak en bussholdeplass.

Lindberg forlater en leilighet med tre stuer på rad med stukkatur og rosetter og to soverom, som kan gjøres om til tre. Det er også tre lag med vinduer ut mot Bygdøy allé. Både kjøkkenet, hovedsoverommet og badet vender mot bakgården.

I en by med stadig vanskeligere parkeringsforhold er det mulig for en ny eier å leie p-plass med ladestasjon tvers over gaten.

Lindberg kjøpte leiligheten i august 2000 for 4 millioner kroner. Gitt prisantydningen, snakker vi om en årlig verdistigning i perioden på 6,3 prosent, men det er altså før alle mulig oppussings- og driftskostnader.

Verken Lindberg eller megler Kairon Wongraven i EIE Eiendomsmegling vil kommentere salget. Wongraven sier til Nettavisen at de har bestemt seg for ikke å si noe om salget til mediene, og det er derfor ikke lov til å vise de innvendige bildene.

Fra Hellas

Fedon Alexander Lindberg (58) er en greskfødt (Fedon Chatzipanagiotou) forretningsmann, lege og grunnlegger og eier av firmaet Dr. Lindbergs Holdings AS. Han kom til Norge i 1986 og skiftet etternavn til Lindberg i 1991.

Lindberg har gjort seg kjent for sitt kritiske syn på raske karbohydrater og er opptatt av forskjellige lavkarboprodukter, som han selger gjennom firmaet. Han har også skrevet bøker om ernæring.

Lindberg arbeidet ifølge Wikipedia ved Aker sykehus fra 1986 til 1991 og ved Lovisenberg sykehus fra 1991 til 1995 og i 1999. Han ble godkjent som spesialist i indremedisin i 1998.

Til krig mot karbo

Året etter startet han spesialklinikken Dr. Fedon Lindbergs klinikk for behandling av alvorlig overvektige og pasienter med diabetes, «Vekt i balanse». Lavkarbofantasten har lansert en rekke matvareprodukter med lavt karbohydratinnhold, deriblant brød, hamburgere samt pizza.

Lindberg ble for alvor kjent i 2002 etter lanseringen av den såkalte Fedon-dietten. Her oppfordret han nordmenn til å redusere inntaket av både brød og poteter. Det vakte stor oppmerksomhet og kritikk.

Ernæringseksperten Kaare Norum har kritisert Lindbergs aktiviteter og slankeoppskrifter og kalt ham en «kommersialisert amatør».

Dobbeltrolle

Det spiller på Lindbergs manglende forskningskompetanse. Norum mener den såkalte Fedon-dietten bygger på «tro og ikke på vitenskap».

Videre er Lindbergs dobbeltrolle som lege og forretningsmann kritisert. President Hans Kristian Bakke i Den norske lægeforening uttalte i 2003 at han mener det er problematisk at Lindberg som lege tjener millioner på Fedon-brødet, Fedon-kaka og Fedon-bøkene.

Ifølge Wikipedia snakker Lindberg flytende seks fremmedspråk. Bøkene hans er oversatt til en rekke språk.

