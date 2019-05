Feiret bom-kutt på 200 millioner – denne uken stemmesier partiet ja til å øke bomregningen med 10 milliarder

Tirsdag sier Fremskrittspartiets veipolitikere på Stortinget ja til å kreve inn ytterligere 10,1 milliarder kroner i bompenger fra norske bilister.

På Frps landsmøte fredag 3. mai uttalte partileder og finansminister Siv Jensen blant annet at: «..vi skal rive nye bomstasjoner allerede i år. Nå foreslår regjeringen å bruke 200 millioner til å rive bomstasjoner. Flere bommer skal bort og folk skal betale mindre..»

Frp gir tirsdag 28. mai Stortinget klarsignal til å starte innkrevingen av over 10,1 milliarder kroner fra bilistene fordelt på to nye bompengeprosjekter, skriver NRK.

Det er 50 ganger så mye penger som Jensen brukte Frp-landsmøtet til å skryte av at partiet skulle spare bilistene for.

– De 200 millionene vi presenterte på landsmøtet går til helt og holdent å kutte tre bomprosjekter med høye finansieringskostnader, tre prosjekt som er dyre i drift. Vi sletter altså bompengegjeld for 200 milioner isolert sett i 2019. Disse to nye prosjektene Stortinget nå skal sluttbehandle er gamle vedtak med bompengeandeler fastsatt i Nasjonal Transportplan. Jeg skulle selvsagt ønske at dette ikke ble finansiert ved å hente inn ti nye milliarder i bompenger, men realiteten er at Frp inntil helt nylig har vært helt alene i norsk politikk om å ønske å gjøre noe med bompengene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK.

