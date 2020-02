«Feite kvinner» truer demokratiet

Når flere av presidentkandidatene kan ha brukt uttrykkene «feite kvinner» og «lesber med hestetryner», da er demokratiet i krise.

Av Janne Log, daglig leder i Samvirkene, interesseorganisasjonen for norske samvirker

Vi løper en stor risiko om vi erstatter én arrogant milliardær med en annen, sier Elizabeth Warren.

Og viser til tidligere New York-ordfører Michael Bloombergs bruk av uttrykk som «feite kvinnfolk» og «lesber med hestetryner» i det amerikanske presidentvalget. Uttrykk hun mener vi forbinder med den sittende amerikanske presidenten, Donald Trump.

Riksmannsstyre

En politiske debatt på et lavmål tyder på et demokrati i krise. Ifølge de amerikanske økonomene Emmanuel Saez og Gabriel Zucman har ikke USA lenger et demokrati, men et rikmannsstyre. Et samfunn regjert eller kontrollert av en liten minoritet av de mest velstående innbyggerne.

Les også: Er det en Arne Rettedal i Trygve Slagsvold Vedum?

De økonomiske forskjellene i USA har ikke har vært så store siden 1920-tallet (Saez og Zucman). Den amerikanske forretningsadvokaten Marty Lipton, som er en stor tilhenger av kapitalismen, frykter at de økende inntektsforskjellene skal føre til politisk uro som igjen fører at kapitalismen blir byttet ut med et langt mer ustabilt økonomisk system.

På samme måten som de økte forskjellene har endret politikken i USA.

Økende ulikheter og et demokrati i krise

Et demokrati i krise og økende ulikhet kan være forklaringen på at USA stadig faller nedover på listen over de lykkeligste landene i verden, og er nå på nittende plass (World Happiness Report, 2019). De lykkeligste landene i verden er Finland, Danmark og Norge, og det er land som har den nordiske modellen til felles.

Den nordiske modellen bygger på liten ulikhet, mangfold, samarbeid og felleskap.

Eierskapsdebatten i Norge har stort sett vært begrenset til for eller mot statlige eierskap, og debatten om for eller mot formuesbeskatning. Nå må vi videre. Vi må ta utgangspunkt i hvilke utfordringer vi står overfor, og hva slags eierskap som er best egnet til å møte disse utfordringene. Ulike eierskap har ulike styrker og svakheter.

Og nå er økende ulikhet og svekket tillit reelle og voksende utfordringer.

Les også: Gamblerne er sikre - kun Bloomberg kan ta Trump

Forskjeller reduserer tilliten i samfunnet

Forskning viser at økonomiske forskjeller reduserer tilliten i samfunnet. Og samtidig at tillit er viktig for økonomisk effektivitet. Tillit er blant annet viktig for å løse fellesoppgaver på en effektiv måte. Og ulikhet og tillit er viktige drivere til lykke.

Nettavisen Pluss: Andreas (57) lever langt på overtid med bukspyttkjertelkreft: – Det er god medisin for meg å være i Thailand, borte fra leger og sykehus, her føler jeg meg ikke kreftsyk

Når det gjelder eierskap mener regjeringen at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Staten skal kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har.

Privat eierskap kan også opprettes for å møte et behov. Samvirke er et slikt eierskap. Det betyr at investeringene ikke bare vurderes i forhold til hva som er lønnsomt på kort sikt, men også hva som vil være lønnsomt for fremtidige generasjoner. I dag er det 2,8 millioner medeiere i samvirkene i Norge, som omsetter for 170 milliarder og har 88.000 ansatte.

Dette er et eierskap som har egenskaper som er veldig ulik egenskaper ved utenlandsk eierskap. Ifølge Eierskapsmeldingen eies nå rundt 40 prosent av aksjeverdiene på Oslo Børs av utenlandske investorer.

Dette innebærer at Norge har en langt høyere andel utenlandsk eierskap enn Sverige og Danmark. Og hovedutfordringene med utenlandsk eierskap er at det svekker retten til medbestemmelse og rettighetene til fagforeningene - kjernen i den norske modellen. (Fafo/NITO)

Les også: Bloomberg åpner for å skrote taushetspliktavtaler

Nasjonale selskaper kommer best ut

Ingen av selskapene som har best omdømme har utenlandsk eierskap.

De selskapene med best omdømme i Norge er Coop, Tine, NRK, Vinmonopolet og Felleskjøpet (Ipsos). Dette er selskap som har bredt, nasjonalt og langsiktig omdømme til felles - og som er viktige hjørnesteinsbedrifter i det norske samfunn.

«Feite kvinner» og «lesber med hestetryner» bør være en vekker for de fleste. Vi må aldri ta et velfungerende demokrati eller den norske modellen for gitt.