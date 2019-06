Fergekronene renner inn for Hermansen: Mer enn doblet overskuddet

Fire år etter at Norled gikk i minus, leverer fergegiganten et overskudd på 228,5 millioner kroner.

Etter flere tøffe år har Norled-konsernet snudd skuta. Etter positive tall i 2016 og et etterlengtet oppsving i 2017, mer enn doblet ferge- og hurtigbåtrederiet overskuddet i 2018.

I mai solgte rederarvingen Yuhong Hermansen Norled til finsk-svenske Capman og kanadiske CBRE Caledon, som kjøpte 50 prosent hver av konsernet.

Hermansen overtok som konsernsjef i Det Stavangerske Dampskibsselskap etter sin avdøde mann Folke Hermansen, og er ifølge Kapital 65. rikest i Norge. Forretningsimperiet og Hermansen opplevde noen svært tøffe år mellom 2010 og 2015, og leverte sist i 2014 et negativt resultat før skatt på -130,6 millioner kroner.

- Denne avtalen kommer i en tid der norsk ferge- og hurtigbåtindustri investerer betydelig i ny, miljøvennlig teknologi. Norleds dedikerte medarbeidere har i flere år bevist sin evne til å være og forbli pionerer i det grønne skiftet innen sektoren, og jeg er sikker på at Norled med disse eierne vil fortsette sin positive utvikling og blomstre også i årene som kommer, sa Hermansen i en melding etter at salget ble klart.

Nå investerer Norled, en av Hermansens største inntektskilder i 2018, kraftig i batteri- og hydrogendrevne fartøy. Konsernet har vunnet flere prestisjetunge anbudskonkurranser de siste årene, og ifølge årsrapporten for 2018 vil satsingen fortsette med uforminsket styrke.

Tjente 192 millioner på passasjerer alene

Norled-konsernet driver med drift av ferger og hurtigbåter, samt tilhørende restaurasjoner og terminaler, i 10 av landets 18 fylker. Størst er Norled på Vestlandet, som stod for 2 milliarder av inntektene til konsernet alene. Totalt omsatte Norled-konsernet for 2,37 milliarder kroner i 2018, opp fra 2,09 milliarder i 2017. Konsernet tjente 192,7 millioner på passasjerfrakt og 242,8 millioner på frakt for biler med ferge. Begge summene er noe opp fra 2017.

Kontraktsinntektene alene stod for 1,8 milliarder kroner i 2018, opp fra 1,55 milliarder i 2017. 74 prosent av inntektene til Norled kom fra statlige oppdragsgivere.

- Resultatet i 2018 representerer en vesentlig forbedring i forhold til resultatet i 2017. Hovedårsaken til resultatforbedringene er endringer i Norleds kontraktsportefølje, hvor man i 2018 har startet kontrakter med bedre inntjening. Videre har også stabil drift med god regularitet og et fåtall uforutsette hendelser bidratt til økt lønnsomhet, skriver ledelsen i årsrapporten for fjoråret.

Fergegiganten leverte et resultat før skatt på 228,47 millioner kroner i 2018, mer enn en dobling (107 prosent) av overskuddet fra 2017, da overskuddet ble 110,23 millioner kroner. Konsernet leverte et resultat fra driften på 458 millioner kroner, opp fra 339 millioner i 2017.

Nullutslipp i fergesektoren gir en utslippsreduksjon på 600.000 tonn CO2 hvert år. I 2021 skal Norleds hydrogenferge, som blir verdens første av sitt slag, ta omtrent 300 passasjerer og 80 biler per tur på Hjelmeland-sambandet i Rogaland. Foto: Norled/LMG Marin (illustrasjon)

Betydelig innovasjonssatsing

Norled-konsernet, som har 1083 faste ansatte, hvorav 16 prosent er kvinner, vant i 2018 en rekke anbudskonkurranser, og hadde i utgangen av året ordrereserver på 16,3 milliarder kroner.

I slutten av 2018 vant blant annet Norled en kontrakt fra Statens vegvesen, og skal bygge verdens første hydrogenferge for Hjelmeland-sambandet i Rogaland. Planen er at den skal settes i drift i 2021, og må i starten hente hydrogen fra utlandet for å drifte fergen - i og med at det ikke er mulig å få tak i norskprodusert hydrogen ennå.

Norled har ved flere anledninger gått nye veier for å kutte utslipp og få en konkurransefordel vis-à-vis konkurrentene. Fra 2013 drev Norled de første fergene i verden som utelukkende hadde naturgass som energikilde. I 2015 overtok Norleds utslippsfrie batteriferge Ampere stekningen Lavik-Oppedal.

- Prosjektet var det første i sitt slag, og har bidratt til betydelig økt fokus på miljøvennlige løsninger i bransjen, noe Norled ønsker å være en bidragsyter til, skriver Norled-styret i årsrapporten.

I slutten av mai seilte MS «Kongen» fra Aker brygge til Horten for å bygges om til batterielektrisk drift. Totalt skal tre av Norleds båter bygges om det neste halvåret. Foto: Norled

I løpet av 2018 inngikk Norled kontrakter for åtte nye ferger som skal gå på energi fra batteri. Selskapet er også i gang med syv prosjekter for ombygging av eksisterende dieselferger til el-ferger. Totalt har konsernet besluttet å bygge nye fartøyer for 2,4 milliarder kroner.

Behovet for et finansielt løft i ny, miljøvennlig teknologi gjorde at majoritetseier Yuhong Hermansen i forrige måned sa ja til å selge 100 prosent av aksjene til CapMan Infra og CBRE Caledon, som står klar med friske midler.

Investorene tar over et finansielt friskt selskap. De fleste datterselskapene i Norled-konsernet, som alle har hovedkontor i Rogaland, gikk stort sett i pluss i 2018: Flekkefjord Dampskipsselskap leverte et resultat på 6,57 millioner kroner, Norled Drift fikk et resultat på 1,7 millioner kroner, Lysefjord AS på 1,3 millioner kroner, og Stanor Management på kroner 300.000. Lysefjorden Rutelag og Norled Caribbean leverte knappe negative resultat på -4.000 og -11.000 kroner.