Ferietid er hyttetid - men hvem skal overta hytta?

I dette innlegget deler vi noen av våre tips for å unngå konflikt knyttet til familiehytta.

Dette innlegget er skrevet av advokat Randi Bull og advokat Sunniva Lillebø Wahl hos Bull & Co Advokatfirma AS.



Ferietid er for mange av oss ensbetydende med hytteliv. Nordmenn elsker hytteliv enten det er på fjellet eller ved sjøen. Familiehytta assosieres i mange tilfeller med gode barndomsminner, hygge og trivelig samvær med familien, men kan dessverre også ende med å bli gjenstand for bitter strid dersom man ikke planlegger.

Det kan være vanskelig å bestemme, eller i det hele tatt å tenke på, hvem av arvingene som skal overta familiehytta. Mange vegrer seg for å ta opp temaet med de aktuelle arvingene da man frykter at det skal medføre konflikt.

Derfor lar man det dessverre ligge og håper på det beste. Litt for ofte ender det dessverre med konflikt mellom arvingene.

Vær ute i god tid – lag en gjennomtenkt plan

Vår erfaring er at det er større sjanse for å sikre familiefreden, også for neste generasjon, om man er ute i god tid og lager en gjennomtenkt plan.

Der hvor det er flere arvinger bør man tenke på om bare én av arvingene skal overta hytta alene, eller om den for eksempel skal overtas av arvingene i fellesskap.

Dersom én av arvingene skal få overta hytta alene må man avklare hvordan dette skal forholde seg til de øvrige arvingene. Det bør avklares hvorvidt hytta da skal anses som et forskudd på arv som man skal gjøre fradrag for i det senere arveoppgjøret, eller om det for eksempel er ment som en gave som det ikke skal gjøres fradrag for senere.

Dersom hytta skal anses som et arveforskudd bør man også avklare om man skal inflasjonsjustere verdien eller om det er den verdi hytta hadde da arvingen overtok som skal være grunnlag for det senere fradraget.

Nøkkelordet her er skriftlighet

For å unngå usikkerhet og diskusjon knyttet til hva som var ment og hva som var avtalt, så er vårt klare råd å sørge for å få nedfelt disse tingene skriftlig, det være seg i form av gavebrev og/eller testament.

Vi bistår familier på daglig basis med denne type prosesser, herunder også med å sikre den nødvendige dokumentasjonen som kan bidra til å sikre familiefreden.

13 tips

Nedenfor er noen av våre tips for å unngå konflikt knyttet til familiehytta.

1. Luft problemstillingen med familien og fortell dem om dine ønsker.

2. Oppsøk kunnskap om de viktigste begrensningene i arveloven og ekteskapsloven.

3. Tenk gjennom om du ønsker å overføre hytta i levende live eller først etter din død. Skal du gi bort hytta i gave mens du lever, skriv et gavebrev som får frem dine ønsker. Skal hytta overdras først etter din død, skriv et ordentlig testament.

4. Hvis du gir hytta i gave til en av arvingene, ta stilling til om andre arvinger skal kompenseres for dette senere.

5. Skal du gi bort hytta mens du lever, bør du tenke gjennom om du ønsker å sikre deg mulighet til fortsatt bruk ved å forbeholde deg bruksrett.

6. En bruksrett vil ofte redusere eiendommens markedsverdi. Dersom hytta overføres som arveforskudd bør man ta stilling til om det skal gjøres et fradrag for bruksretten ved verdsettelsen av hytta.

7. Dersom flere arvinger skal overta i fellesskap bør det utarbeides en sameieavtale som regulerer den enkeltes rettigheter og forpliktelser, herunder bl.a. regulering av bruk, ansvar for vedlikehold mm.

8. Når flere arvinger skal overta sammen kan man også vurdere om man skal ta inn i inn i sameieavtale at en sameier ikke skal kunne kreve tvangsoppløsning av sameiet.

9. Dersom det er viktig å sikre at hytta forblir i familien og flere arvinger skal overta sammen, kan man vurdere å regulere at de andre arvingene skal ha mulighet til å overta til rabattert pris hvis en av sameierne vil selge sin andel.

10. Dersom du ønsker å beholde hytta så lenge du har helse og mulighet til å nyttiggjøre deg den, men ønsker at arvingene skal få overta den på det tidspunkt du er ute av stand til det, kan man vurdere å få utarbeidet en fremtidsfullmakt som legger til rette for dette.

11. Eier du hytta sammen med ektefelle, bør det avklares om lengstlevende ektefelle skal beholde hytta i uskifte så lenge han eller hun lever.

12. Dersom det foreligger en ektepakt om at hytta er ditt særeie – tenk gjennom om du likevel ønsker at gjenlevende ektefelle eller samboer skal få sitte i uskifte med hytta, eller om for eksempel barna skal arve hytta i sin helhet.

13. Ønsker du å fordele arven ut over begrensningene i arveloven, kan du likevel løse det om du inngår en avtale med barna dine.

Her kan du regne ut hvordan fordelingen av arven blir.