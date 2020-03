Fersk rapport: Kull kollapser og fornybar energi eksploderer

Bruken av kullkraft gikk kraftig ned i Europa og USA, men vokste i Kina. – Viser at det faktisk er mulig å stanse klimakrisen.

Å kutte ut kull er det tiltaket som vil ha størst positiv effekt for klimaet, og er noe verden er helt avhengig av for å nå klimamålene. Kull står for nesten halvparten av utslippene fra fossil energi.

Beregninger fra tidligere i år har vist at verden har ti år på seg til å kutte ut kull fullstendig for å nå målene i Parisavtalen.

En fersk rapport fra tenketanken Ember, tidligere kjent som Sandbag, viser at deler av verden er i full gang med å kutte ut kull:

Globalt falt strømproduksjonen fra kull 3 prosent i 2019, noe som førte til at CO2-utslippene fra kraftsektoren falt 2 prosent. Begge fallene er de største siden 1990.

Ifølge Parisavtalen må fornybar energi vokse 15 prosent hvert år fremover for å nå klimamålene. Det klarte verden i 2019: Vind- og solenergi vokste med 15 prosent. Nå kommer totalt 8 prosent av verdens strøm fra fornybar energi.

– Veksten i fornybar energi globalt er en viktig oppmuntring som viser at det faktisk er mulig å stanse klimakrisen. Mange land er nå på vippepunktet, der fornybar energi snart er billigere enn kullkraft. Utfordringen er å sørge for at dette skjer langt raskere enn det gjør nå, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig for finans i miljøstiftelsen Zero.

VOKSER: Strømproduksjonen fra kull har blitt halvert i EU siden 2007. Produksjonen har blitt overtatt fullstendig av sol og vind, ifølge en fersk rapport. Her fra Ungersheim, øst i Frankrike. Foto: Sebastien Bozon (AFP)

Kina står for halvparten av kullforbruket

Rapporten viser at mens bruken av kullkraft var 24 prosent lavere i EU og 16 prosent lavere i USA, økte kullforbruket i Kina med 2 prosent. Strømforbruket, som ble dekket nesten utelukkende av kull, økte i land som Indonesia (11 prosent), Malaysia (5 prosent) og Filipinene (12 prosent). Kina står nå for halvparten av verdens forbruk av kullkraft. I Vietnam økte kullforbruket med 34 prosent.

Zeros Sbertoli mener Norge bør ta initiativ til å gå i dialog med land som Vietnam og Indonesia for å kutte ut kullkraft.

– Vi bør tilby hjelp i form av investeringskapital, garantier og teknisk bistand i bytte mot at landene erstatter sine kullplaner med fornybar energi. Om Norge går foran, kan man få med seg andre likesinnede land og raskt strupe veksten i kullforbruket, sier Sbertoli.

KULL VOKSER I ASIA: Til tross for en enorm vekst i utbyggingen av solenergi i 2019, vokste kullbruken til Vietnam med 34 prosent i fjor. Her fra kullkraftverket Vinh Tan i det sørlige Vietnam. Foto: Manan Vatsyayana (AFP)

Nylig varslet oljefondets Yngve Slyngstad investeringer verdt 100 milliarder kroner i fornybar infrastruktur som havvind og solkraft de neste tre årene. Det mener Zero at representerer en mulighet til å stanse kullveksten i Asia.

– Om han gis enda større spillerom av regjeringen, og får muligheten til å investere i vekstøkonomier, vil det gi avgjørende bidrag til kapitalen som trengs, med god avkastning.

Fornybar energi danker ut kull i Vesten

Ifølge rapporten er ikke fallende kullforbruk i verden den nye normalen, med mindre flere tar grep. Fremdriften i kuttene i kullforbruk er ikke i nærheten av det som trengs for å nå målene, spesielt i Asia, ifølge Ember.

– Fallende priser gjør at fornybar energi raskt utkonkurrerer kull i Vesten, der det er tilgang på rimelig kapital til de store investeringene som kreves. Hovedutfordringen er at landene i Asia mangler denne kapitalen, og da fremstår kull fortsatt som det beste alternativet, sier Zeros Sbertoli.

I både EU og USA er strømproduksjonen fra kull halvert siden 2007. Mens kullbruken til USA har gått ned fordi bruken av gass har økt, har europeerne hoppet rett fra kull til fornybar energi som sol og vind, ifølge rapporten. Totalt har 15 EU-land forpliktet seg til å fase ut kull, inkludert Tyskland, Hellas og Ungarn.

