Fersk rapport: Massiv svikt for Kjell Inge Røkkes oljegigant

Aker BP tapte 4,2 milliarder kroner de første månedene i 2020. Samtidig kutter oljegiganten utbyttet med 67 prosent.

Aker BP er Aker-konsernets fullverdige oljeselskap, som driver leting, utbygging og produksjon av olje på norsk sokkel. Kjell Inge Røkkes oljegigant har, som alle andre oljeselskaper, blitt truffet knallhardt av en vond kombinasjon av koronakrise og oljepriskollaps.

Onsdag morgen slipper Aker BP rapporten for første kvartal, som blant annet viser hvordan spredningen av koronaviruset har påvirket selskapet:

Aker BPs eiendeler faller i verdi. Oljegiganten tok nedskrivninger på 645 millioner dollar, 6,6 milliarder norske kroner. Selskapet begrunner nedskrivningene med det kraftige oljeprisfallet og de påfølgende endringene i investeringsplaner og verdivurdering av eiendelene til selskapet.

Selskapet nedbemanner med flere hundre ansatte, noe selskapet varslet om for noen uker siden.

Oljeinntektene falt med om lag 20 prosent som følge av lavere olje- og gasspriser. Totalt tjente Aker BP 872 millioner dollar i første kvartal - mer enn analytikerne spådde på forhånd.

Første kvartal ga et negativt driftsresultat på 414 millioner dollar, 4,2 milliarder norske kroner. Til sammenlikning var driften 424 millioner dollar i pluss i fjerde kvartal i fjor.

Investeringene ned minst 20 prosent

Aker BP-aksjen har falt i verdi fra 289 kroner til 177 kroner siden årsskiftet - en nedgang på 39 prosent.

På forhånd spådde analytikere fra syv ulike meglerhus at omsetningen for første kvartal ville komme på 821 millioner dollar. Analytikerne ventet at driftsresultatet ville bli på minus 231 millioner dollar og at resultat etter skatt ville ende på minus 282 millioner dollar.

Dermed tjente Aker BP mer enn det analytikerne ventet, men tapet var også langt større.

I kvartalsrapporten skriver Aker BP at alle ikke-sanksjonerte feltutviklingsprosjekter og flere utforskningsbrønner er satt på vent og utsatt. Investeringsplanene er samlet sett redusert med 20 prosent sammenliknet med den opprinnelige planen, og kuttene kan komme til å øke.

Kutter i utbyttet

Oljegiganten skriver at styret har besluttet å betale et utbytte på 70,8 millioner dollar, 726,4 millioner kroner, i mai. Det er 67 prosent lavere enn det opprinnelig planlagte utbyttet for første kvartal.

– Styrets ambisjon er å videreføre dette nivået for årets gjenværende kvartaler, slik at totalt utbytte for året vil utgjøre 425 millioner dollar, skriver styret i en melding, og understreker at hvert enkelt utbytte vil bli vurdert opp mot oljeprisen, covid-19-situasjonen og Aker BPs finansielle posisjon.