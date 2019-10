Fersk rapport: Norsk fornybarnæring vokste 71 prosent i fjor

– Det er gledelig å se eksportvekst innen fornybar, men potensialet er langt større.

Den norske fornybarnæringen hadde en nasjonal omsetning på snaut 30 milliarder kroner i 2018. Dette er en vekst på over 70 prosent sammenlignet med året før. Økningen skyldes først og fremst mer aktivitet innen landbasert vindkraft.

Torsdag morgen slapp Multiconsult sin rapport om den norske fornybarnæringen. Lanseringen skjedde på et frokostmøte i regi av Eksportkreditt Norge, energipartnerne NORWEP og Olje- og energidepartementet.

Rapporten viser at vannkraft fortsatt er størst innen norsk fornybarnæring, men at landbasert vindkraft har hatt størst vekst. Omsetningen innen vindkraft ble femdoblet fra 1,7 milliarder kroner i 2017 til 8,7 milliarder i fjor.

– Det er gledelig å se eksportvekst innen fornybar, men potensialet er langt større. Våre egne prognoser viser at havvind—med en målrettet satsning—kan bli blant Norges fem største eksportnæringer i et 10-20 års perspektiv, sier adm. dir. Otto Søberg i Eksportkreditt Norge.

Forventer ikke vindkraft-brems

Til sammen utgjorde fornybarleverandørene 7 promille av den samlede norske eksporten i fjor. Havvind og solenergi var de to segmentene med høyest eksport, og sysselsatte til sammen 4.500 personer. Til sammen var det 10.200 årsverk i den norske fornybarnæringen i fjor.

Multiconsult forventer betydelige investeringer i Norge både innen landbasert vindkraft, vannkraft og innen andre fornybare energiteknologier. Konsulentselskapet mener den norske fornybarnæringen vil være godt posisjonert til å gripe mulighetene som byr seg over de neste to til tre årene, og understreker at det er vanskelig å forutse Norges posisjon på lengre sikt.

Vindkraftmotstandere kan sette en effektiv stopper for vekst innen landbasert vind i Norge, ifølge Multiconsult. Her fra Frøya, hvor motstand mot utbyggingen har vært stor. Foto: Stein Nervik

Konsulentselskapet peker på at kostnadene for vindturbiner kom ned i fjor, samtidig som de ble mer effektive. Til tross for at såkalte elsertifikater, støtteordningen for kraft produsert på fornybar energi, ikke blir tildelt for fornybar kraftproduksjon etter 2021, forventer Multiconsult fortsatt vekst i utbyggingen av landbasert vind.

«Det er imidlertid forhold som kan trekke i retning av å bremse videre landbasert utbygging. NVEs forslag til nasjonal ramme har mobilisert mye motstand mot videre utbygging av vindkraft på land. Det er usikkert hva som blir følgene av dette. En eventuell innstramming i konsesjonsbehandlingen samt fremtidig skattetrykk vil kunne påvirke utfallet», skriver Multiconsult.

Multiconsult: Først og fremst i utlandet at Norge på satse på havvind

Havvind-omsetningen har vokst fra 3,9 milliarder kroner i 2017 til 5,7 milliarder kroner i 2019. Til tross for at Enova nylig delte ut 2,3 milliarder kroner til Equinors Hywind Tampen-prosjekt i Nordsjøen, peker Multiconsult på at norske aktører opplever hjemmemarkedet som en barriere for etablering og vekst.

Equinors havvindpark Hywind Tampen kan nå bli realisert. Bildet er av den norskeide havvindparken Sheringham Shoal utenfor Norfolk i England. Foto: (NTB scanpix)

Derfor mener Multiconsult at det er på markedene i Europa, Nord-Amerika og i Asia, hvor veksten er sterk, at mulighetene for norske havvind-aktører ligger. Europa, hvor 80 prosent av alle installasjoner til havs befinner seg, har inntil nå drevet utviklingen i markedet. Men utbyggingen øker i andre verdensdeler, og takket være den kinesiske markedet hadde innstallert mer enn 4,8 GW ved slutten av 2018, mot Europas 18,9 GW.

«Norske aktører som Equinor er ledende i nisjemarkedet flytende havvind, en teknologi som kan representere et betydelig marked på lengre sikt», står det i rapporten. Flytende havvind kan utgjøre 12 GW innen 2030, eller mellom 10 prosent og 20 prosent av all installert havvindkapasitet i 2050, ifølge Multiconsult.

Feilinformasjon er barriere for solenergi i Norge

Til tross for at verdensmarkedet for solenergi har eksplodert de siste par årene, har ikke Norge hengt seg på. Globalt har kapasiteten vokst fra 15 GW i 2008 til 480 i 2018, og bare i løpet av fjoråret ble det installert 97 GW ny solkapasitet. I det store bildet er Norges kapasitet på 68 MWp neglisjerbar.

Multiconsult mener at blant annet en myte ligger til grunn for at solenergi-kapasiteten i Norge ikke er større: «Det er en rådende oppfatning at det er for lite solinnstråling i Norge for å kunne benyttes til elproduksjon. Dette er en myte som er vanskelig å slå ihjel, og fokuserer på feil aspekt ved solkraft».

Konsulentselskapet peker også på manglende innkjøps- og fagkompetanse i Norge som en mulig barriere. Samtidig er fallende kostnader, nye byggtekniske forskrifter og digitalisering blant drivere for økt solenergikapasitet i Norge fremover, ifølge Multiconsult.

