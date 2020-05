Fersk rapport viser rekordvekst i Norge: Åttedobling på fire år

Både privatpersoner og bedriftene strømmer til solcellemarkedet her til lands.

Kan solenergi bli Norges grønne gren i årene som kommer? Det er i alle fall lite å si på interessen, ifølge to ferske rapporter fra Multiconsult og Asplan Viak.

– Rekordveksten i det norske solcellemarkedet understreker økende etterspørsel etter solcellesystemer fra både privat- og bedriftskunder, effekten av offentlige initiativer som plusskundeordningen og støtteordninger for husholdningsanlegg, sier Multiconsults Magnus Sletmoe Dale i en melding.

Samlet sett var det installert om lag 120 megawatt (MW) med solceller i Norge ved utgangen av 2019 – hvorav 100 MW er koblet til strømnettet.

– Veldig enkelt regnet betyr dette at midt på dagen, en klar sommerdag, kan solcellene i Norge dekke strømforbruket til 100.000 boliger, sier avdelingsingeniør Jarand Hole i NVE til NTB.

Åttedobling på fire år - men 2020 blir svakere

Konsulentene i Multiconsult har sett nærmere på nøkkeltallene i Norge, og finner at solcellemarkedet er i sterk vekst:

51 megawatt (MW) nye solcelleanlegg ble installert i 2019, noe som er dobbelt så mye som i 2018. Nærings- og industribygg utgjorde rundt 60 prosent av nye installasjoner.

120 Megawatt peak (MWp) solceller var installert ved utgangen av 2019, noe som betyr at markedet har åttedoblet seg siden utgangen av 2015.

Prisene for solcellesystemer har blitt kraftig redusert de siste årene, og solceller på industrianlegg er 45 prosent billigere nå enn i 2013.





VEKST: Markedet har åttedoblet seg de siste fem årene. Grafen viser effektstørrelse gjort for 192 anlegg for til sammen 3,4 MWp. Foto: Multiconsult

Til tross for økende etterspørsel både på privatmarkedet og blant bedrifter, ser Multiconsult noen mørke skyer både på kort og lengre sikt:

Byggherrer, prosjektører, arkitekter og leverandørkjeden mangler den nødvendige kompetansen for at Norge skal utnytte markedspotensialet fullt ut.

Covid-19 setter i spill logistikk, planlegging og ordrereservene i solcellemarkedet - og en svak krone gjør vondt verre.

Mener Norge kan bli frontfigur for solenergi

Konsulentene i Asplan Viak mener den teknologiske kompetansen her til lands bør gjøre at Norge kan bli en viktig aktør og frontfigur for solenergi frem mot 2050.

– Både for å skape flere ben å stå på og skape grønn vekst i Norge, men også for å bli en viktig aktør i den internasjonale dugnaden for et globalt og helt nødvendig energiskifte. Potensialet for et nytt norsk indusrieventyr bør absolutt være til stede, og erstatte en svart økonomi i solnedgang, som på sikt gir en ny norsk og global soloppgang for fremtidens energi, skriver Asplan Viak.

Flere norske bedrifter skaper arbeidsplasser innen solenergi i dag, og har potensiale til å utvikle seg ytterligere:

Konsulentselskapet peker blant annet på norske Elkem, REC Solar og Norsun som eksempler på bedrifter som i dag leverer norsk silisium til solenergi-markedet. Scatec Solar er det mest kjente av de norske selskapene som utvikler prosjekter og solenergianlegg i verden. Asplan Viak viser også til Otovo og flytende sol-selskapet Oceansun, som Nettavisen Økonomi omtalte i fjor høst.

