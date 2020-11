Fersk undersøkelse: Tre av ti frykter boligkrakk

Unge mennesker frykter et krakk i boligmarkedet, det samme gjør de med høy inntekt og høy utdannelse.

Det er Kantar som har gjort en undersøkelse om boligmarkedet på vegne av Nordea. Og den ferske undersøkelsen viser at tre av ti spurte frykter et kraftig fall i boligprisene. Menn er faktisk større pessimister enn kvinner, men den aller største frykten finner vi hos de yngste.

Hele 45 prosent av de under 30 år frykter i undersøkelsen at boligprisene kan falle raskt.

- Vi har hatt en prisøkning over lengre tid. Når prisene har gått så bra som de har gjort i en så lang periode, kan prisene på ett eller annet tidspunkt gå ned igjen. Koronasituasjonen gjør at folk er blitt mer usikre rundt egen jobb og egen økonomi, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea til Nettavisen Økonomi.

Egenkapitalen

- Nesten annenhver under 30 i undersøkelsen er redd for et kraftig prisfall?

- Det er større bekymring blant de unge, nyetablerte som har en høy gjeld når vi sammenlikner med de som har nedbetalt boliglånet og har opparbeidet en god buffer.

- De unge har ikke det, og de har plassert egenkapitalen sin i boligen. Det er derfor ikke veldig overraskende at unge har større bekymringer. De unge og nyetablerte er også de som er mest bekymret for en renteøkning, svarer Incedursun.

Men med en så stor andel som frykter et boligkrakk, burde de unge kanskje avstå fra å kjøpe bolig nå?

5 prosentpoeng

- Dette er jo noe den enkelte må vurdere og om de har økonomi til å tåle en renteøkning. Etter boliglånsforskriften skal låntakerne tåle en oppgang på 5 prosentpoeng, som banken tar med i beregningen.

- Men mange låntakere bruker nok opp grensen man har og tenker ikke på hvordan økonomien vil bli fremover, tror forbrukerøkonomen.

Hun vektlegger også at mange av dagens unge låntakere ikke har opplevd noen renteøkning av betydning. Det var en viss økning gjennom 2019 før koronakrisen satte inn, men boliglånsrentene steg likevel ikke til mer enn rundt 3 prosent.

Aldri opplevd

- Det er mange unge som ikke har opplevd høye renter, og fra 2000-tallet og frem til i dag har boligprisene steget med 200 prosent, sier Incedursun.

I 2000 lå boliglånsrentene på høye 8 prosent, og de spratt opp til 7 prosent i finanskriseåret 2008. I 2009 var rentene derimot nede på 4 prosent igjen.

- Men selv om renteoppgangen er kortvarig og varer bare ett år, kan det ta knekken på økonomien, advarer Nordeas forbrukerøkonom.

- Er du overrasket over konklusjonene i undersøkelsen?

- Jeg er ikke overrasket over at de yngste er mest bekymret, det skjønner jeg. Mange har en sårbar økonomi. Samtidig ser vi i undersøkelsen at de med høyest inntekt og høyest utdanning også er mer bekymret enn gjennomsnittet. I denne gruppen tror fire av ti på boligkrakk.

Koronaoppgang

Boligprisene har steget betydelig under koronakrisen. De seneste tallene til Eiendom Norge viser at boligprisene ved utgangen av oktober var 7,1 prosent høyere enn de var for ett år siden.

I Oslo er prisoppgangen i perioden hele 9,5 prosent, og det kan gå mot tosifret prisvekst i hovedstaden for hele 2020.

Boligkrakk kan oppstå når ubalansen mellom tilbud og etterspørsel er stor. Er etterspørselen lav, går også prisene ned.

Incedursun sier det er flere faktorer som påvirker etterspørselen, som folks oppfatning om utsiktene til boligmarkedet, arbeidsledighet, renter, lønnsnivå og tro på egen betalingsevne.

Hardt rammet

- Et eksempel er Stavanger, som ble rammet hardt av oljekrisen i 2014. Rentene var fortsatt lave, men her opplevde de økt arbeidsledighet, og boligprisene falt kraftig. Går vi ti år tilbake, var kvadratmeterprisen for leiligheter i Stavanger på nivå med prisene i Oslo, sier Incedursun.

Kontrasten mellom Stavanger og Oslo er slående. De seneste ti årene har boligprisene i Stavanger steget med bare drøyt 10 prosent, i Oslo svimlende 103,5 prosent (se tabellen under).

- Hvordan vurderer du boligmarkedet fremover?

-Vi er ennå ikke over koronakrisen, og det er fortsatt usikkerhet om utviklingen, særlig i arbeidsmarkedet. Men foreløpig ser det ikke ut til at det norske boligmarkedet vil sprekke i den nærmeste fremtid, svarer Incedursun.

Klar ubalanse

Og går det som enkelte markedsaktører tror – eller frykter – kan boligprisveksten i Oslo bli minst like sterk neste år som i år. Veksten kan bli svimlende 25 prosent i perioden 2020-2022.

Det skyldes kombinasjonen av lav rente og at det er godkjent få nye boliger de seneste årene. I 2021 kommer det ut færre nye boliger i Oslo-markedet enn i år.

