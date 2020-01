Ferske knalltall for Trump

President Donald Trump kan glede seg over de ferske jobbtallene som ble presentert på onsdag.

NEW YORK (Nettavisen): Antall ansatte i det private økte med 202.000 i desember. Det er godt over det markedet forventet, som bare så for seg 150.000 nye arbeidsplasser.

Det er spesielt innenfor konstruksjon at antall private ansatte økte, men det økte også i lang rekke service-relaterte industrier, melder CNBC.

Det var spesielt i selskaper med mellom 50 og 499 arbeidere at økningen var størst, med 88.000 nye jobber. Innenfor mindre bedrifter økte antallansatte med 69.000, mens det i større selskaper økte med 45.000 nye lønningsposer.

De gode tallene lover også bra for den store arbeidmarkedsrapporten til det amerikanske arbeidsdepartementet, som kommer fredag.

Fredag offentliggjøres nemlig det som gjerne kalles verdens viktigste nøkkeltall. Da får vi vite hvor mange jobber som ble skapt utenom jordbrukssektoren i fjorårets siste måned. Eksperter venter i gjennomsnitt at jobbveksten i desember var på 164.000, mot 266.000 i november.

Et høyere tall enn dette kan sende verdens aksjemarkeder oppover.

I tillegg kommer arbeidsledighetstallene. Ledigheten i USA ligger nå godt under fire prosent, det laveste nivået siden slutten av 60-tallet.

Wall Street er onsdag forvente å starte med svak oppgang.

Les også - Disse sexdukkene kan forandre alt

Skal kommentere rakett-angrepene

De positive tallene kommer samme dag som Donald Trump er forventet kommentere nattens rakettangrep i Irak.

– Alt står bra til. Raketter ble avfyrt fra Iran mot to militærbaser i Irak. Kartlegging av omkomne og skade foregår nå. Så langt, så bra, skriver Trump på Twitter natt til onsdag.

Det er fortsatt uklart når på onsdag Trump vil kommentere rakettangrepene.

Les: Norske styrker kan bli kastet ut av Irak

Ifølge NTB skal kongressmedlemmer onsdag også orienteres om bakgrunnen for likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani, har president Donald Trump opplyst. Presidentens kritikere har trukket den offisielle begrunnelsen om at et angrep mot USA var nært forestående i tvil.

Orienteringen kommer etter at Iran natt til onsdag angrep flybasen Ain al-Assad i Irak, hvor blant annet amerikanske og norske styrker holder til. Iransk TV kaller det hevn.