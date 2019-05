Fiat frir til Renault

Fiat Chrysler har lagt fram et tilbud for franske Renault om sammenslåing av de to bilprodusentene.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

Dersom sammenslåingen blir et faktum, vil det nye selskapet bli verdens tredje største bilprodusent. De to bilprodusentene har forhandlet i ukevis, og ifølge tilbudet som nå ligger på bordet vil 50 prosent av aksjene i det fusjonerte selskapet tilfalle eierne av Fiat Chrysler, de resterende Renaults eiere. Les også Bertel O. Steen: Så ikke den raske elbilomleggingen Dersom sammenslåingen blir noe av, vil det nye selskapet produsere rundt 8,7 millioner biler i året. De to bilprodusentene regner med å spare nærmere 50 milliarder kroner, blant annet på å dele på utgiftene til forskning og innkjøp. Planen Fiat Chrysler la på bordet mandag, innebærer ikke stenging av eksisterende fabrikker, men det er uklart om den innebærer nedbemanning. Det er uklart hva en eventuell sammenslåing vil få å si for dagens samarbeid mellom Renault og japanske Nissan og Mitsubishi. Les også Stordalen: - Jeg drømmer om en by nesten helt fri for biler Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen har hatt problemer siden toppsjefen Carlos Ghosn ble pågrepet i Japan i november og siktet for å ha forfalsket finansdokumenter gjennom å underrapportere pensjonen sin, samt for tillitsbrudd gjennom tvilsomme utbetalinger. Ghosn nekter straffskyld, hevder at pensjonen aldri var fastsatt og at utbetalingene var lovlige. Den franske regjeringen, som eier 15 prosent av Renault, er noe avventende til sammenslåing og vil blant annet ha garantier for at arbeidsplasser ikke går tapt. (©NTB)