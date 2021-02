Fikk 11,8  millioner i krisestøtte. Tok ut 10 millioner i utbytte

Dyreparken i Kristiansand hadde et tøft år i fjor. Til tross for det valgte eierne å ta ut det største utbyttet selskapet noen gang har gjort.

I likhet med andre i turistnæringen, har koronapandemien også gjort det tøft økonomisk for Kaptein Sabeltann og alle andre i Dyreparken i Kristiansand.

Den store turistmagneten på Sørlandet mottok omfattende statlig hjelp med en krisestøtte på 11,8 millioner kroner, for tapt omsetning i vårmånedene. Men samtidig har eierselskapet tatt ut 10 millioner fra parken i utbytte, ifølge Klassekampen.



– Vi har prøvd å bruke likviditeten vår så klokt som mulig for at virksomhetene våre skulle klare seg, sier Braganzas styreleder Gunnar Grosvold, som også er styreleder i Dyreparken, til avisen.



Det svenske investeringsselskapet Braganza AB er hovedeier av Dyreparken med en eierandel på 93 prosent. Selskapets beslutning om å ta utbytte ble gjort 26. mars i fjor. Det vil si etter at Norge stengte ned 12.mars. I april ble 150 ansatte i Dyreparken permittert.

Grosvold forklarer at det for Braganzas del handlet om å redde de andre delene av selskapet. De eier blant annet et flyselskap og to reisebyråer som er hardt rammet av pandemien.

Investeringsselskapet Braganzas er eid av den norske forretningsmannen Per G. Braathen. Konsernet har i dag litt over 1.000 ansatte i Sverige og omtrent 450 i Norge.



Krisestøtten til næringslivet har fått mye kritikk fra økonomene. En av dem som har ment at ordningen er lagt opp feil, er forsker Ole-Andreas Næss ved Norges handelshøyskole.

Han mener Dyreparken illustrerer hvordan hele ordningen kjører seg fast. Forskeren peker på at man ikke kan gi økonomiske midler til et selskap og forvente at pengene blir brukt akkurat som du vil, uten at det blir stilt noen krav.

