Fikk bomstasjon fem meter fra butikken - Det er galskap!

Ny bomstasjon fem meter fra butikken kan ødelegge omsetningen, frykter butikksjef Sediqi i Prinsdal.

PRINSDAL ( Nettavisen Økonomi): I Prinsdal, rett ved grensen mellom Oslo og Akershus-kommunen Oppegård, ligger en stor Europris-butikk.

For å komme dit må alle som kommer fra Oslo-siden av kommunegrensen fra i dag gjennom bomringen. Det er om lag fem meter fra bomstasjonen til innkjøringen til butikken.

I motsetning til Bærum har ikke randkommunene på denne siden av Oslo hatt bomring før den som åpnet nå 1. juni. Butikksjef Hedayat Sediqi frykter at omsetningen vi falle kraftig som følge av bomringen:

- Det er galskap! De må finne på noe annet, sier Sediqi.

- Dette går helt klart utover næringslivet her. Det er folk som gruer seg til å besøke oss, nå som de må gjennom bomringen og mange ser seg nok om etter et alternativ, sier butikksjefen.

BUTIKKBOM: Hedayat Sediqi er butikksjef for Europris-butikken i Prinsdal, som ligger fem meter inn i Oppegård kommune. Nå frykter han kundeflukt. Foto: Morten Solli

Vurderer alternativer

På vei ut av kassa treffer vi Magne Evensen fra Hauketo, som ligger litt nordover på Oslo-siden av kommunegrensen.

- Jeg liker det ikke! Jeg har jo handlet her i mange år. De kan nok fort få merke det i denne butikken. Jeg har skjønt de er bekymret, og med god grunn, sier Evensen, som vi påtreffer på en ukentlig tur til Europris.

FAST KUNDE: - Det ligger jo en Europris på Mortensrud. Kanskje jeg begynner å handle der, da slipper jeg vel i hvert fall å passere en bomring, sier Magne Evensen. Foto: Morten Solli

Det finnes jo alternativer, men mange irriterer seg over de nye bommene, forteller Evensen:

- Vi får se hvordan det blir. Det er ikke så store summer kanskje, men jeg synes det er vanskelig å få oversikt over prisene, og bilistene skal liksom melkes for enhver pris. Det ligger jo en Europris på Mortensrud. Kanskje jeg begynner å handle der, da slipper jeg vel i hvert fall å passere en bomring, sier Magne Evensen.





- Rammer det sosiale livet

- Vi skal gjøre vårt beste for å ha alt av varer på plass og yte god service til våre kunder, men noen spesielle bomrabatter har vi nok ikke mulighet for å tilby, dessverre, sier butikksjef Sediqi, som også er opptatt av konsekvensene for folks sosiale liv:

- Folk som skal bringe og hente på aktiviteter og trening, eller besøke familie, blir jo også rammet. Alle blir påvirket av dette. Jeg har snakket med eldre folk som gruer seg til å besøke venner og familie.

- Noen fortalte meg at de har pleid å møtes på Ikea for å ta en kaffe, men at det blir det slutt på nå, sier butikksjefen.