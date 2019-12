Fikk bonus-sjokk da hun åpnet konvolutten

Tårene sprutet da de ansatte fikk vite hvor mye de får i bonus.

NEW YORK (Nettavisen): Det er jul og tid for bonus i USA. For de heldige, utgjør bonusen så mye som en tredjedel av inntekten, så den blir selvfølgelig da ansett som veldig viktig, melder Reuters.

- Desember er alltid en måned med mye spenning på Wall Street, fordi de som lander avtaler, tradere og pengeforvaltere i de store bankene i USA venter på å finne ut hvor mye de vil få i bonus, skriver nyhetsbyrået.

Har du et godt tips om bonus fra et norsk selskap? Kontakt meg på morten.karlsen@nettavisen.no

Men i år er det likevel en mer nervøs stemning en vanlig, forteller kilder til Reuters.

De skriver at toppsjefene venter til siste minutt med å avgjøre hvor stor bonusene skal bli, fordi de frykter kursendringer kan slå inn på inntektene. Derfor kan det fort bli mars 2020 før enkelte får utbetalt sin årlige bonus.

Fikk minimum 50.000 dollar i bonus

Men for andre er bonusen allerede i boks denne uken. Selskapet St. John Properties i Baltimore sjokkerte nemlig denne uken sine 198 ansatte med å dele ut en gigabonus som nå får omtale i flere amerikanske medier.

Bonusen som ble gitt var justert etter hvor lenge ansatte hadde jobbet i bedriften. Men som en minimum fikk alle minst 50.000 dollar, tilsvarende nesten 460.000 kroner.

Den totale bonusen for alle ansatte var på ti millioner dollar, noe som tilsvarer i overkant av 90 millioner norske kroner.

Bonusen kom for øvrig som et tillegg til den julebonusen de allerede får på tampen av året.

- Gir en betydelig innvirkning i livene

- For å feire oppnåelsen av målet vårt, så ønsket vi å gi våre ansatte noe stort som virkelig gir en betydelig innvirkning i livene deres, sier Edward St. John i en video som selskapet har lagt ut på Vimeo. Edward St. John er både grunnlegger og styreformann i selskapet som nå har kontorer i åtte amerikanske delstater.

På videoen kan man se at de ansatte er samlet for fest, og hvor sjefen til slutt tar ordet og forteller om den sjokkerende overraskelsen.

Deretter kan man se ansatte som åpner de utdelte konvoluttene hvor det står hvor mye de vil få utbetalt i bonus. Man kan se ansatte som måper og ansatte som tar til tårene.

- Jeg er takknemlig overfor alle våre ansatte, for deres harde jobbing og for deres engasjement. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre måte å vise dette på enn dette, sier han.

Målet han viser til, var ifølge Forbes, at selskapet har nådd målene i volum på lokaler de disponerer og eier, og at de når har en portfolio på en verdi av 3,1 milliarder dollar, over 28 milliarder norske kroner.

