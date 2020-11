Fikk gjennomgå for «sadistisk» sykkel-parkering: Nå har kommunen tatt affære

- Vi setter pris på tilbakemeldingene fra publikum, sier Bymiljøetaten.

Nylig ble det satt opp sykkelstativer i bydel Sagene, i bunnen av Myraløkka.

Det tok ikke lang tid før naboer raste mot stativene, som ble plassert i bunnen av en svært populær akebakke i bydelen.

Hans Otto Watne i Frp kalte det blant annet sadistisk, og varslet at saken ville bli tatt videre. Han fikk støtte av sin partikollega, bystyrepresenstant, Camilla Wilhelmsen, som til Nettavisen varslet at hun ville ta opp saken ved neste høring i starten av desember.

Nå har Bymiljøetaten allerede tatt grep, for torsdag 26. november var stativene fjernet.

- Jeg kan bekrefte at sykkelstativene i Myraløkka er fjernet, etter at vi ble klar over at ikke var heldig med tanke på plasseringen og aking i bakken. Vi setter pris på tilbakemeldingene fra publikum, sier Guro Birkeland Tangen, pressevakt i Bymiljøetaten til Nettavisen.

Wilhelmsen fikk selv se plasseringen av sykkelstativene, og reagerte med vantro. Nå er hun fornøyd med at Bymiljøetaten har tatt grep, og hyller samtidig engasjementet fra lokalbeboerne.

- Dette var gledelig! Jeg mener at det som har gjort at dette har skjedd så fort, er fordi media og lokalbefolkningen har vært så «på». Jeg var selv på stedet i går, og jeg fatter ikke at det er mulig å sette sykkelstativer i bunnen av en akebakke. Det er helt ufattelig at de har gjort det. Det var bare flaks at det ikke har kommet snø enda, sier Wilhelmsen til Nettavisen.

Og legger til:

- Her kan jeg tenke meg er at Bymiljøetaten har lest avisen og selv skjønt hvor dårlig plassering dette var. Dette er et skoleeksempel på at man rydder opp når man ser at man har gjort en feil. Og det må være artig å se at det nytter også for de lokale som har engasjert seg.

