Fikk ikke lønn - forsynte seg med Flax-lodd for 177.000 kroner

Da en 60 år gammel kioskansatt ikke fikk lønn, forsynte han seg med Flax-lodd fra arbeidsplassen. Det var helt innafor, mener retten.

Mannen, som er fra Midt-Telemark, måtte møte i retten da han ble tiltalt for å ha stjålet Flax-lodd til en verdi av 177.285 kroner. Han skal ifølge tiltalen ha begått et grovt underslag i kiosken han jobbet i fra slutten av april til slutten av august i 2018.

Det skriver avisen Varden (+).

Mannen skal også ha stjålet 3712 kroner i kontanter fra jobben sin.

Det var Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter som tok ut tiltale mot midt-telemarkingen, som måtte i Aust-Telemark tingrett nå i august.

Drev kiosken alene

Selv har han derimot forklart at han tok Flax-lodd for cirka 150.000 og lånte 3500 kroner fra en safe. Han har forklart at han ba om en lønn på 40.000 kroner i måneden for å drive kiosken alene frem til den var planlagt å stenges, ifølge Varden. Det var i denne perioden han også tok Flax-loddene.

Mannen mener han og eieren inngikk en muntlig avtale om at han kunne ta ut lønnen sin i Flax-lodd, og har forklart at selskapet han jobbet for skylder han lønn for cirka to år og fire måneder.

Vant i retten

Eieren på sin side har erkjent at hun var lite til stede i perioden tiltalte tok Flax-loddene fra kiosken. At den 60 år gamle mannen har fått lite lønn forklarer hun med at hun forsørget han gjennom en periode og at kiosken var et fellesprosjekt hvor fokuset var å bygge opp bedriften.

Mannen erkjente seg ikke skyldig, og han fikk også retten på sin side: Frifunnet i retten, og slipper å betale saksomkostninger. Dette skyldes at retten la vekt på at både tiltalte og kioskeieren var enige om at han for det meste drev kiosken alene i nesten fire måneder uten lønn.