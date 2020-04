Fikk luksusyacht av Tangen: Forferdet over oljefondstormen

Eks-ordfører Arvid Grundekjøn i Kristiansand fyrer løs etter Tangen-avsløringene.

Det var Nettavisen som kunne fortelle om hvordan Arvid Grundekjøn, som tidligere var ordfører i Kristiansand, hadde fått låne Nicolai Tangens luksusyacht til en verdi av 440.000 kroner. Det har fått Grundekjøn til å reagere.

– Selv skal jeg ifølge en rekke nettroll godt støttet av Nett(troll?)-avisen angivelig som ordfører ha solgt sjelen og byens beste beliggenhet til Nicolai Tangen i håp om at han skulle invitere meg på båttur en gang i fremtiden, skriver Grundekjøn i kronikken han har skrevet, som er publisert i Fædrelandsvennen.

Det har vært mye mediedekning og offentlig debatt etter avsløringene om den spektakulære turen og seminaret i USA, finansiert av Nicolai Tangen. Flere samfunnstopper har tatt selvkritikk. Avtroppende oljefondsjef Yngve Slyngstad beklaget for at han tok privatfly på Tangens regning.

NIKATA: Denne 115-fots yachten eid av milliardæren Nicolai Tangen fikk Arvid Grundekjøn låne gratis. Ifølge beregninger Nettavisen har gjort, utgjør markedspris 440.000 kroner. Foto: Charterworld

Arvid Grundekjøn var ordfører i Kristiansand i perioden 2011 til 2015. I perioden arbeidet han for å få på plass prestisjeprosjektet til Nicolai Tangen, den såkalte kunstsiloen. Like etter han gikk av som ordfører, ble han styreleder i AKO Kunststiftelse, som eier Tangens malerier.

Det var etter avtalene kom på plass for å få bygget kunstsiloen til 610 millioner kroner at Grundekjøn fikk låne den 115-fots luksusyachten av Tangen.

EKS-ORDFØRER: Arvid Grundekjøn ble styreleder i Nicolai Tangens stiftelse, AKO Kunststiftelse etter han gikk av som ordfører. Foto: Statkraft (Statkraft)

I kronikken skriver Grundekjøn både sarkastisk og med kraftig slagside.

«Er dette en mann som har lagt en skummel plan for å tilsnike seg stillingen som oljefondsforvalter, og som har lurt sørlendinger til å betale kostbar lagerleie for hans kunst av tvilsom kvalitet ved å kaste skattekroner etter en forfallen silo til fortrengsel for å dekke enker og faderløses primærbehov? For ikke å snakke om hans solide innsats for å korrumpere store deler av regjeringsapparatet, lokalpolitikere og verdens finanselite ved å fange dem i forurensende jetfly og forsøke å nesten drukne dem i champagne. Og alt dette til full musikk fra Sting som har lønn langt utover musikerforbundets tariff?!»

Han fortsetter:

«Journalister er fast bestemt på å «avsløre» en masse mørke sider ved mannen, og gransker alt han har foretatt seg i livet, i sin jakt på «blod». Jeg er overbevist om at all gravingen klarere og klarere vil «avsløre» og bekrefte inntrykket av et generøst kulturmenneske, lynende skarp og flink i sitt fag, med hjerte for å støtte en rekke gode formål, og en genuin interesse for kunnskap på bred basis, glad i kunst inkludert kokkekunst. Flere journalister har spurt meg denne uken om hvorvidt jeg ser paralleller mellom Kunstsilosaken og USA-seminaret, og jeg svarer da at parallellen er Nicolais iver og generøsitet for å gjennomføre noe som er verdifullt for sine medmennesker. Hvorfor er det så vanskelig å rett og slett tro at mannen har de beste motiver for sine gode gjerninger?»

Han skriver at hverken han eller Tangen, som han refererer til ved fornavn, har gjort noe etisk uforvarslig.

«Konklusjonen er at både Nicolai og jeg motiveres av helt andre ting enn å urettmessig tilrane oss posisjoner og fordeler. Det er rett og slett litt trist når noen fremsetter konspirasjonsteorier og insinuerer denne type snuskete motivasjon og ambisjoner.»