Fikk skattelette av Trump - får fire ganger mer i økte avgifter

Amerikanske forbrukere kan forvente en kraftig prissmell.

Handelskrigen er i ferd med å påføre amerikanske familier store utgiftsøkninger. Gjennomsnittsfamilien fikk i 2017 en skattelette på gjennomsnittlig 930 dollar (8035 norske kroner), ifølge Bloomberg.com.

Straffetollene innført på varer fra Kina koster allerede en snitthusholdning om lag 831 dollar (7171 kroner) , skriver Bloomberg, som viser til statistikk fra New York Federal Reserve. Dermed er det bare hundre dollar igjen av skatteletten som kom fra Trump-administrasjonen i 2017.

Men det er mer straffetoll i vente. Trump har varslet toll på varer så å si alle varer fra Kina og Mexico, USAs henholdsvis tredje største og største handelspartner. Ifølge Bloomberg vil de varslede tollsatsene innebære merutgifter for husholdningene på opp mot 4000 dollar.

Trekkes skatteletten fra, betyr tollen merutgifter på 3000 dollar (25.920 kr) gjennom forbruket.

USAS STØRSTE HANDELSPARTNERE: På grunn av straffetollen på mange kinesiske varer, har Canada gått forbi Kina. Men Mexico er USAs største handelspartner. De to landene utveksler varer for 150 milliarder dollar, tilsvarende 15 prosent av all utenrikshandel. GRAFIKK: Statista





Trump har truet med toll på kinesiske varer verdt 300 milliarder dollar (2592 mrd. kr) til, dersom Kinas leder Xi Jinping ikke møter ham på G20-toppmøte, som holdes i Osaka i Japan 28. og 29.juni, skriver CNN tirsdag. Partene forventes å diskutere handelskrigen der.

- Jeg tror han skal dit og jeg tror det er planlagt et møte. Jeg tror han kommer, sier Trump i et intervju med TV-kanalen CNBC mandag.

- Jeg blir overrasket om han ikke kommer. Jeg tror han kommer. Jeg har ikke hørt at han ikke kommer. Det er vel meningen at vi skal møtes, og skjer ikke det, er det helt greit, og skjer det ikke, er det helt greit også, sier Trump i intervjuet.





Mexico-toll kan ramme hardt

I tillegg til den allerede innførte tollen, har Trump altså varslet økte tollsatser på kinesiske varer for 300 milliarder dollar - dette øker kostnadene for en snittfamilie med 2.294 dollar (19.820 kr), ifølge Tariffs Hurt the Heartland, en koalisjon av næringsdrivende som er mot tollen.

I tillegg til straffetollen på kinesiske varer, har Trump truet med å innføre straffetoll på all import fra Mexico, knyttet til den immigrasjonspolitiske konflikten. En toll på 5 prosent innføres nå, og denne skal økes månedlig til 25 prosent i oktober, hvis ikke landene kommer oppnår politisk enighet, skriver Bloomberg.

Mexico har truet med å svare med straffetoll på import fra USA - dette kan trolig særlig ramme amerikansk landbruk i delstater som støtter Trump, skriver Statista.com.

Dyrere varer, tapte arbeidsplasser

Skulle straffetollen på meksikanske varer komme opp på det høyeste nivået, vil det koste husholdningene 1700 dollar (14.688 kroner) i året, melder Bloomberg, som viser til en undersøkelse fra Peterson Institute for International Economics.

Dermed kommer regningen i form av økt toll på varer opp i 3994 dollar (34.508 kr.) - over fire ganger mer enn den nevnte skatteletten for middelklassen. I starten av handelskonflikten vektla Trump-administrasjonen toll på importvarer som ikke berører forbrukerne direkte. De nye, varslede avgiftsøkningene kommer i mye større grad til å merkes på vanlig konsum, som klær, sportsartikler og kjøkkenutstyr. En toll på meksikanske varer gir økt pris på biler og bildeler, TV-er, telefoner og klimaanlegg samt en rekke matvarer.

Ifølge Bloomberg, som siterer tenketanken Tax Foundation, vil bare de 5 prosentene som tjener mest, fortsatt ha en skattelette på mer enn 1 prosent, mens innføringen av straffetoll kan redusere lønningene med 0,5 prosent og føre til nesten 610.000 tapte fulltidarbeidsplasser.