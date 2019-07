Fikk sydenferien på Gran Canaria ødelagt av intenst byggestøy - nå får de erstatning

Reiseselskapet Ving får også refs fra Pakkereisenemnda.

Alt lå til rette for en uke i behagelige temperaturer på Gran Canaria, men hele uken ble ødelagt av byggestøy.

- Det var byggestøy hver dag unntatt lørdag og søndag, og til tider helt uholdbart, skriver de i sin klage til pakkereisenemnda. Støyen ble målt til 79 desibel, sier reisefølget til flysmart24.no.

De to personene hadde bestilt et hotell i Arguineguin gjennom reiseselskapet Ving. Da de ankom hotellet var allerede den intense byggestøyen så uutholdelig at de sa ifra til Ving umiddelbart.

Nektet å bytte hotell

Reiseselskapet ga paret medhold i at støyen var ille, og tilbød dem å flytte til et annet hotell i byen Puerto Rico. Tilbudet ble imidlertid avslått, fordi de ønsket å bli værende i Arguineguin. Da paret kom hjem klaget de til Ving og ba om erstatning for en ødelagt ferie. Reiseselskapet nektet å etterkomme kravet om få tilbake halve kostnaden, men så grep Pakkereisenemnda inn.

Nå får paret tilbake 14.900 kroner på grunn av støyen som ødela hele ferieoppholdet, skriver flysmart24.no.

Ving skriver i en melding at de ikke visste om støysituasjonen på nevnte hotell, og at hvis de hadde visst om det, så hadde gjestene fått informasjon og tilbud om prisavslag eller nytt hotell, opplyser flysmart24.no.

Kan ikke gjemme seg bak «generelle vilkår»

Reiseselskapet får også refs av nemnda for å gjemme seg bak flere forbehold. Ving har også henvist til at alle hotellgjester «må ta forbehold om byggestøy ettersom støy forekommer i turistområder i stadig vekst».

Dette er imidlertid ikke en god nok grunn, ifølge Pakkereisenemnda, som mener at ethvert reiseselskap ikke kan ta så mange generelle forbehold at det blir nærmest umulig for kunden å klage, skriver flysmart24.no.