Finansavisen: Her er næringslivets best kledde

Gunhild Stordalen og sjefen for en kriserammet bilbedrift stikker av med toppplassene.

Gunhild Stordalen og Bjørn Maarud, sjef i det kriserammede bilkonsernet Bertel O. Steen, stikker av med seieren som næringslivets best kledde i Finansavisens årlige kåring.

Det er andre gang på rad Stordalen stikker av med seieren i denne kåringen, mens Maarud overtar stafettpinnen som best kledde mann etter John Aksel Torgersen.

Intet mål

Juryens inntrykk er at Maarud jevnt over holder et meget høyt nivå.

"Garderoben er godt planlagt og han forstår hva klesvalg betyr for merkevare og image som leder. Flott, stilsikker og konsekvent korrekt antrukket er juryens karakteristikk av Maarud," heter det i juryens dom.

- No comment, skriver Maarud i en tekstmelding når Nettavisen ber han kommentere seieren.

- Er ikke dette er ære da?

- Joda, hyggelig dette, selv om det overhodet ikke har vært noe mål i seg selv, sier bilsjefen.

Du kan se Maarud og Stordalens antrekk, samt flere andre, i videoen.

Overlegen

Stordalen stikker altså nok en gang med seieren og beskrives som ganske overlegen av juryen. Ifølge juryen er hun "en stilstudie i valg av antrekk og en dame som entydig beskrives som vakker og kul. Det etterspørres om noen snart kan ta opp kampen med Stordalen".

Stordalen sier til Nettavisen at det er utrolig hyggelig å vinne kåringen igjen.

- Spesielt glad for at stadig flere ser at stil og miljø ikke lenger trenger å være et kompromiss. Ikke bare fordi flere merker og designere satser på mer bærekraftig produksjon, men fordi nye apper og nettbaserte løsninger gjør at gjenbruk har blitt gøy og enkelt. Jeg elsker å føle meg fin i lånte fjær, skriver hun i en tekstmelding.

Cecilie Fredriksen, datter av John, innehar i år tredjeplassen og var blant juryens favoritter, blant annet for hennes luksuriøse klesstil og kvalitetsbevissthet. Samtidig mener juryen hun med fordel kan kutte litt i tilbehøret.

- Et must

David S Nedal, som er med i juryen, mener at en slik kåring er viktig for å vise at luksus, interesse for design og hvordan man kler seg ikke bare er en hobby, men har ringvirkninger i milliardklassen.



- Alle på denne listen har fått "oljenisselua" godt opp av øynene. For disse individene er det et must og kle seg korrekt for å bli respektert nasjonalt og internasjonalt. Det må bli slutt på å riste på hodet av en dress/drakt til 60.000kr og en Jaeger LeCoultre klokke til 150.000kr, sier Nedal i en kommentar til Nettavisen.



- Skal du være en leder for idag og for morgendagen er det bare å legge ambisjonene på hylla om du møter opp med gamle, slitte og billige utilpassede klær.

Hele listen

Topplisten er ellers som følger:

Kvinner:

Gunhild Stordalen(Styreleder EAT Foundation) Kristin Holth(Sjef for havbaserte næringer DNB) Cecilie Fredriksen(Direktør Seatankers) Elisabeth Grieg (Styreleder Grieg Gruppen) Marie Moræus Hansen (Viseadm. direktør Wintershall DEA Victoria Terjesen(Fintech-sjef Accenture) Tine Wollebekk(Adm direktør Bank Norwegian) Janne Kvernland(Analytiker Nordea) Henriette Trondsen (Analytiker Arctic Securities) Kari Due-Andresen (Sjefsøkonom Handelsbanken)



Menn: