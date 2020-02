Finansavisen: Tor Olav Trøim kan ha tapt alt han fikk av John Fredriksen

Milliardæren nærmer seg null i nettoverdier.

I 2014 brøt Trøim med John Fredriksen etter 20 års samarbeid. Da endte Trøim med tre millioner aksjer i Golar LNG og to millioner aksjer i Seadrill. Ifølge Finansvisen (krever abonnement) var den samlede verdien 1,6 milliarder kroner.

Siden da har investoren beholdt aksjene i Golar LNG, og han gikk senere inn i riggselskapet Borr Drilling. Et dramatisk kursfall i Borr Drilling og Golar LNG har nå sendt 56-åringens verdier nesten ned mot null.

Over 100 millioner i minus

Finansavisen skriver at det er kun Trøims private eiendommer i Miami og London som kan holde ham på plussiden. Pengene fra bruddet med John Fredriksen for litt over fem år siden er borte og vel så det.

Ifølge Finansavisen er investoren 100 til 150 millioner i minus akkurat nå. Dermed kan dette være en av hovedgrunnene til at Trøim nylig solgte seg ut av Yara og Avida.

Stor gjeld

Nettavisen omtalte nylig Borr Drillings store gjeld på 1,8 milliarder dollar, nærmere 17 milliarder kroner.

Trøims samlede investering på én milliard har gitt investoren et netto tap på 700 millioner, skriver Finansavisen.

Det skal nevnes at investoren har sikringaksjer plassert i et selskap som Storebrand, hvor aksjen har fått et solid kursløft de siste månedene. Ifølge Finansavisen vil salg av Avida-aksjene sannsynligvis gi Trøim en gevinst på rundt 250 millioner kroner.