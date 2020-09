Finansdepartementet ber bankene droppe utbytte

Bankene bør vente med å dele ut utbytte for å være best mulig sikret mot alvorlige økonomiske tilbakeslag under koronakrisen, ber finansministeren.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Godt kapitaliserte banker er en forutsetning for at bankene skal kunne dekke store tap og fortsette å gi lån til bedrifter og husholdninger. Det er derfor viktig at de holder tilbake overskuddsmidler nå, skriver Finansdepartementet i en pressemelding. – Selv om vi i de siste månedene har sett tegn til oppgang i norsk og internasjonal økonomi, er faren langt fra over. Jeg legger derfor til grunn at norske banker venter med å dele ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjer til usikkerheten er ytterligere redusert, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). (©NTB)