Finansdirektørene er ikke i tvil: Trump vinner presidentvalget

Hele to tredjedeler av nordamerikanske finansdirektører tror at Donald Trump går seirende ut av presidentvalget

NEW YORK (Nettavisen): Undersøkelsen, som er gjennomført av CNBC, viser at mer enn to tredjedeler av finansdirektørene i Nord-Amerika tror at Donald Trump vil vinne i 2020.

Bare rundt 25 prosent av dem tror den demokratiske kandidaten Joe Biden vil gå seirende ut av valget.

Tror ikke på resesjon

Troen på at Trump vinner valget er stor selv om økonomien er usikker og handelskrigen med Kina pågår. Men i undersøkelsen kommer det også frem at majoriteten av finansdirektørene ikke tror at det er noen resesjon i horisonten.

Dette kan sees på som en av hovedårsakene til at finansdirektørene tror at Trump vinner det kommende presidentvalget.

Undersøkelsen er basert på CNBC Global CFO Council, som representerer noen av de største offentlige og private selskapene i verden.

Til sammen forvalter disse selskapene markedsverdier på til sammen 5 billioner dollar, fordelt over flere sektorer. Undersøkelsen ble gjennomført mellom 21. august og 3. september og 62 globale medlemmer av rådet deltok.

Har satt opp prisene

Det finansdirektørene også er overbevist om, er at handelskrigen med Kina fortsatt kommer til å skade dem. Over halvparten av medlemmene i rådet sier handelskrigen vil skade dem det neste halvåret.

Flere av selskapene opplyser at de allerede opplever høyere inngangskostnader på grunn av handelskrigen med Kina. Samtidig opplyser mer enn en fjerdedel av selskapene at de har satt opp prisene for å kompensere for disse kostnadene.

65 prosent av medlemmene i rådet ikke tror på en resesjon i 2020, og ifølge undersøkelsen støtter de heller ikke Trumps ønske å om sette ned rentene for å holde hjulene i dag.

Majoriteten av finansdirektørene mener dagens rentenivå er passende.

Historisk byks i oljeprisen

I tillegg til handelskrigen med Kina, står president Donald Trump nå også midt oppe i oljedramaet i Midtøsten. Oljeprisen har gått til værs etter angrepet mot Saudi-Arabias produksjon i helgen.

Oljedramet førte også til at Wall Street startet ned mandag morgen amerikansk tid.

Dow Jones er ned for første gang på ni dager grunnet frykten for at den økende oljeprisen vil dempe den globale økonomien, melder CNBC.