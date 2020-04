Finansministeren holder pressekonferanse om kompensasjonsordningen til bedrifter

Fredag ettermiddag ble det klart at EØS-tilsynet ESA godkjenner kontantstøtteordningen til norske bedrifter.

- I morgen åpner søknadsportalen for de første bedriftene. Løsningen er enkel og effektiv. Men å komme frem til enkle svar på kompliserte problemstillinger er på ingen måte lett. Denne ordningen er omfattende, og skal ivareta mange ulike hensyn. sier Sanner under kveldens pressekonferanse.

Han sier det er vanskelig å beskrive hvor intenst det har vært jobbet for å komme frem til denne løsningene.

- Det er fortsatt detaljer vi skal jobbe videre med, sier finansministeren.

Sanner sier videre at koronakrisen er global, og at den først og fremst handler om liv og helse, men at den også rammer jobber og verdiskapning.

- Det er mange som har brukt livet på å bygge opp en virksomhet, og som nå frykter at livsverket faller i grus. Jeg håper nå at frykten kan begynne å slippe taket, uttaler han under pressekonferansen.

Som tidligere varslet vil kompensasjonsordningen bli todelt. Finansministeren sier de vil skille mellom de virksomhetene som er pålagt av staten å stenge, og de som ikke er det.

- De som er pålagt får en kompensasjon tilsvarende 90 prosent av sine faste kostnader, og de som ikke er pålagt får en kompensasjon tilsvarende 80 prosent av de faste kostnadene minus en egenandel på 10.000 kroner justert for fallet i omsetning.

De som kan søke om kompensasjon fra og med lørdag morgen er blant annet frisørsalonger, massasjesteder, kroppspleie, treningssentre og svømmehaller. Portalen vil åpnes for andre tidlig neste uke.

- Ordningen skal hjelpe bedrifter som er økonomisk hardt rammet. Et kriterium er derfor at omsetningen har falt minst 30 prosent, og 20 prosent i mars. Omsetningsfallet måles ut ifra hva som ville ha vært normal omsetning i måneden, sier Sanner.

Han opplyser at antatt omsetning fra mars skal regnes ut fra omsetning i fjor, justert for veksten i januar og februar samme år. Foretak som ikke eksisterte i 2019 skal bruke januar og februar i år som utgangspunkt for å beregne omsetningsfallet.

Finansministeren understreker at det er viktig at man gjør seg kjent med reglene for ordningen og leser veiledningsmateriellet før man fyller inn og sender søknaden.

Etter tett dialog med norske myndigheter har ESA fredag godkjent en tilskuddsordning for næringslivet, inkludert sivilsamfunnsorganisasjoner som driver skattbar økonomisk virksomhet, sier president for EØS-tilsynet ESA, Bente Angell-Hansen, i en pressemelding.

Ordningen åpner for å dekke opptil 80 prosent av de faste utgiftene til bedrifter som mister minst 30 prosent av omsetningen som følge av koronaviruset. Bedrifter som tvangsstenges av myndighetene, kan få dekket 90 prosent av utgiftene.

Se pressekonferansen med finansministeren øverst i saken!

Kontantstøtteordningen skal etter planen lanseres fredag kveld, og vil åpne lørdag morgen. Det anslås at ordningen vil koste rundt 20 milliarder kroner i måneden.

– Jeg er glad for at vi raskt har fått på plass en omfattende, men likevel enkel ordning. Den kommer til å hjelpe mange av de bedriftene som nå sliter med å få endene til å møtes. Dette har vil klart takket være gode innspill fra partene i arbeidslivet, og et godt og effektivt samarbeid mellom Skatteetaten, Finans Norge, Bits, DNB og Digitaliseringsdirektoratet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, unntatt finansnæringen, el- og vannverk, selskaper innen olje- og gassutvinning, foretak med egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte (unntatt enkeltpersonforetak som er innehavers hovedinntektskilde), samt foretak som er uten aktivitet eller under konkursbehandling.

Tilstede under kveldens pressekonferanse er finansminister Jan Tore Sanner (H), skattedirektør Hans Christian Holte og administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.