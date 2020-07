Finanstilsynet: Manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven hos Danske Bank i Norge

I en ny tilsynsrapport peker Finanstilsynet på en rekke kritikkverdige forhold hos Danske Bank. De mener banken ikke har gjort nok for å rette seg etter loven.

Danske Bank har gått sammen med Finanstilsynet for å planlegge og implementere 35 tiltak for å komme tilsynets funn i møte.

«Finanstilsynet finner det kritikkverdig at filialen (...) ikke tidligere har iverksatt analyser og planer for å påse at filialen etterlever norsk hvitvaskingslov,» heter det i tilsynsrapporten.

Tilsynet kritiserer at den norske filialen har gjort mer for å etterleve hovedkontorets direktiver, framfor å etterleve norsk lov.

