Finanstilsynet trakk konsesjonen til Hawala-virksomhet i Oslo

Før helgen trakk Finanstilsynet Hawala-virksomheten TCC Finans' konsesjon for å drive bankvirksomhet, melder Dagens Næringsliv.

Finanstilsynet mener at selskapet som holder til på Grønland i Oslo, har brutt både hvitvaskingsloven og meldeplikten i finanstilsynsloven, at selskapets plikt til transaksjonsovervåking ikke er tilstrekkelig overholdt og at rapporteringsplikten er brutt, ifølge avisa.

Tilbakekallelsen av konsesjonen til å drive bankvirksomhet medfører blant annet at all betalingstjenestevirksomhet for nye kunder må stanses umiddelbart, og at foretaket i to uker kun kan besørge tilbakebetaling av penger til eksisterende kunder. Selskapet har tre uker på å anke avgjørelsen.

Nesten 500 millioner kroner ble i 2019 fraktet ut av Norge fra selskapets kontor på Grønland i Oslo, ifølge Dagens Næringsliv.

Hawala er et system for pengeoverføring mellom ulike land. Som oftest brukes systemet hvor betalingsmottakerne bor i land uten normalt fungerende bankvesen.

