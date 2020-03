Finn.no: Dieselbiler knuser elbiler i bruktmarkedet

Tall fra Finn.no viser at flere vil ha dieselbiler enn før. Elbileiere får gjennomgå i form av lengre salgstid og store priskutt.

- Dette er stikk i strid med hva alle trodde. Vi snakket om dette som verst tenkelig utfall når man kuttet ut endel av insentivene på elbiler, men dette har gått fortere enn man har trodd, sier Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler på Finn motor.

Han sier at da elbilene begynte å komme på bruktbilmarkedet, mente mange bileksperter at fremtidens kjøpere kun ville ha elbil.

- Dette var en spådom svært få turte å motsette seg på det tidspunktet. Men tallene våre fra 2019 viser ganske tydelig at de som dømte dieselbilen nedenom og hjem tok veldig feil, sier han.

Store forskjeller



Det viser tallene fra Finn tydelig.

Antallet som søkte etter elbil på Finn falt 11 prosent fra første til andre halvår 2019.



På samme tid økte andelen som søkte etter dieselbil med fire prosent



Det er 47 prosent flere som søker etter dieselbil enn elbil på Finn.

Salgstiden på dieselbiler, altså hvor lang tid det tar før annonsen legges ut til bilen har solgt, har dessuten gjennom 2019 blitt redusert med 12,5 prosent.



Elbilene på sin side har hatt en 12 prosent økning i salgstid og dieselbiler selges nå 15 prosent raskere enn elbiler.





- Elbilene har altså blitt mindre populære, sier Ryhjell.

Må selges billigere



Han sier at i tillegg ser man at forhandlerne må «blø» mer for å få solgt en elbil enn de må for en med dieselmotor.

SER NEDGANG: Magnus Frøshaug Ryhjell er forretningsutvikler på FINN motor Foto: Caroline Roka/FINN

- Den gjennomsnittlige prisreduksjonen på en dieselbil på Finn har falt med 25 prosent fra første halvår til andre halvår og prisreduksjonen er i snitt 47 prosent lavere på en dieselbil enn på en elbil. Elbilens priskutt er også økende, sier Ryhjell.

Ryhjell mener at lavere insentiver og dårlig utvalg er hovedgrunnen til det overraskende skiftet i bruktbilmarkedet.

- Vi ser at mange elbilinsentiver, som gratis parkeringer, gradvis tas vekk. Samtidig ser nok mange familier at det er vanskelig å finne en elbil som passer for deres behov. Har du fire barn, så trenger du en Tesla Model X. Har du råd til å kjøre miljøvennlig? Mange vil nok tenke at de ikke har det, sier han.

Flere forklaringer



Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, mener det kan være flere forklaringer til nedgangen i bruktbilmarkedet.

IKKE BEKYMRET, Leder Kommunikasjon og samfunnskontakt Unni Berge i Elbilforeningen. Foto: Elbilforeningen

- Vi ser at det er mindre ventelister og prisfall på nye elbiler, så det kan nok forklare noe av effekten. Det er også mange brukte dieselbiler som kommer inn på market nå, sier hun til Nettavisen.

Hun tror også bortfall av enkelte elbilfordeler kan ha noe å si.

- Det er klart at innføring av bompenger og parkeringsavgifter og den typen ting vil ha en påvirkning. Samtidig tror jeg at noen undervurderer hvor gunstig det fortsatt er å ha elbil, og på parkering og slikt ting. Samtidig skaper det jo usikkerhet når man hele tiden diskutere elbilfordelene, sier Berge.

Hun er imidlertid ikke bekymret for at overgangen til elbiler skal bli alvorlig hindret.

- Vi ser at de som først velger elbil er svært fornøyd og vil ikke tilbake, sier hun.