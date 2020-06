Finn.no er nede

Finn.no fikk teknisk trøbbel onsdag ettermiddag, og nettsidene har vært nede i over en halvtime.

- Vi er rammet av nettverksproblemer. Vi jobber nå med driftsleverandøren for å komme i gang igjen, og vi regner med at nettsidene er oppe i løpet av svært kort tid, sier kommunikasjonsrådgiver Adéle Cappelen Blystad i Finn.no, til Nettavisen like før klokken 14.30.

Årsaken til nettverksproblemene er de imidlertid ikke helt sikre på, men Cappelen Blystad tror ikke de er blitt hacket eller lignende.

Nettavisen oppdaget at nettsidene var nede cirka klokken 14, og klokken 14.40 er fortsatt nettsidene utilgjengelige.