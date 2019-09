Fire bydeler i indre Oslo er kjernen i velgerbasen til Miljøpartiet De Grønne

Velgerbasen til Miljøpartiet De Grønne er fire bydeler sentralt i Oslo.

Med 27,1 prosent stemmer på Miljøpartiet De Grønne, er valgkretsen til Foss Videregående Skole episenteret til det grønne jordskjelvet i hovedstaden - alternativt kjerneområdet for «hipsterpartiet» MDG.

Oslo har alltid vært en delt by, men i dette lokalvalget er protestvelgerne på Oslo øst delt geografisk mellom MDG-sympatisører og de som støtter Folkeaksjonen mot mer bompenger:

Den typiske MDG-bydelen er et sentrumsnært tidligere arbeiderområde, som før var dominert av innvandrere.

Den typiske anti-bompenge-bydelen ligger i kjøreavstand til sentrum, og er befolket av mange innvandrere.

Hvis vi skal overdrive, så sykler MDG-velgeren til jobb på sin elektriske varesykkel, mens den typiske anti-bompenge-velgeren trenger bil, og ikke har økonomi til å bytte dieselbilen med en ny Tesla.

GAMLE OSLO: Begge de to listetoppene fra Miljøpartiet De Grønne kommer fra Gamle Oslo. Partiets velgerbase er fra Gamle Oslo og nordover via Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene. Foto: Google Maps (Nettavisen)

Det tar bare noen minutter å kjøre de fire kilometrene fra Gamle Oslo til Sagene, og tar du sykkelen fatt bruker du omtrent et kvarter. Innenfor dette rektangelet fikk Miljøpartiet De Grønne 13.522 stemmer.

Men der Miljøpartiet De Grønne tok indre Oslo, så tok Folkeaksjonen mot mer bompenger (FMB) de ytre bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand, som blant annet huser mer kjente Holmlia.

De grønne bydelene er stort sett gamle arbeiderstrøk som senere ble overtatt av innvandrere, før de nå har blitt «hipsterbydeler». Ifølge Wikipedia er en hipster en person som ifølge stereotypien består av unge voksne som bor i primært såkalte gentrifiserte nabolag - altså nabolag der boligprisene stiger, mens de med dårligere økonomi flytter ut.

Etter all sannsynlighet har nettopp disse bydelen landets høyeste forekomst av cafe latte-barer også, for å ty til en annen stereotypi.

MDG får ni representanter i det nye bystyret i Oslo. Blant de ni øverste på listen er fire fra bydelen Gamle Oslo, mens en er fra Sagene. Ser vi på hele listeforslaget er 10 kandidater fra bydelen Grünerløkka.

DEN DELTE BYEN: Miljøpartiet De Grønne gjør det sterkt i de sentrumsnære bydelen der det er lett å gå eller sykle til sentrum. Bompengepartiet gjorde det best i bydelene som ligger i kjøreavstand til sentrum, ofte med lavere gjennomsnittsinntekt. Foto: Valgdirektoratet (Nettavisen)

Det er velkjent at Bompengepartiet er et fenomen blant velgere i utkanten av de største byene. Partiet fikk drøyt to prosent på landsbasis, men gjorde det sterkt i Tromsø, Bergen, Stavanger og Oslo.

Mange motstandere har klassifisert Bompengepartiet som et egoistisk parti for bilelskere som bare vil forurense i fred, men velgergrunnlaget tyder mer på at det handler om økonomisk fordeling og en form for kamp mot ulikhet. FMB står svakt i bydeler med høy gjennomsnittsinntekt.

Mindre kjent er at Miljøpartiet De Grønne også er et byfenomen. I kommunene i Nord-Norge og i Innlandet ligger partiet på tre-fire prosent. Stikkprøver tyder på at det er omtrent den samme tendensen som i Oslo, bare med et annet parti.

Hypotesen ser ut til å være slik:

Jo sterkere Senterpartiet står, desto svakere står Miljøpartiet De Grønne.

De første analysene etter valget var at Miljøpartiet De Grønne er en av valgets store vinnere, og et hopp på 2,5 prosentpoeng til 6,8 prosent er jo en klar fremgang.

Men tallet trekkes opp av de store byene.

I Troms og Finnmark kommer 55 prosent av stemmene fra Tromsø.

I Trøndelag kommer 76 prosent av stemmene fra Trondheim

Over to tredeler av stemmene i Vestland kommer fra byen Bergen.

Og i Oslo fikk altså MDG 15,2 prosent, godt dratt opp av fire bydeler.

Landets store valgvinner er Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet, som fikk 14,4 prosent av stemmene. Men Senterpartiet er en mygg i hovedstaden, men 2,2 prosent. For Miljøpartiet De Grønne er det altså motsatt.

I praksis blåste det én valgvind i hovedstaden, og en helt annen i resten av landet. Tar vi bort Oslo-stemmene faller Miljøpartiet De Grønne til 5,4 prosent - mens Senterpartiet fikk 16,2 prosent utenfor hovedstaden.

Motstandere av MDG vil trøste seg med at De Grønne bare er et byfenomen, men det viser samtidig hvilket potensial den grønne bølgen har. Som kjent vant de grønne partiene Venstre og MDG både barnevalget og skolevalget - og mange av deltakerne i de valgene får stemme i 2021.

For alle i distriktene: Det kommer en cafe latte-drikkende 30-åring på elektrisk lastesykkel før du aner det også i ditt nærmiljø.

For å leke litt med noen gamle slagord:

By og Lan, hand i hand.

By og Land, mann mot mann.

PS! Hva mener du? Blir Miljøpartiet De Grønne en valgvinner over hele landet ved neste valg, eller tror du luften går ut av ballongen for MDG og Senterpartiet? Skriv din mening i et leserinnlegg!