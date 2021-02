Firmanavnet er «langt over streken»: - Synd at det offentlige skal være en festbrems

Brønnøysundregisteret satte ned foten.

Se videoen hvor Eriksen kommer med et syrlig stikk mot Brønnøysundsregisteret:





Andreas Eriksen driver rengjøringsfirmaet KvaliNord i Tromsø. Det er en nettbutikk som selger vaskemidler til private og bedrifter med nedslagsfelt i Nord-Norge, men i utgangspunktet skulle nettbutikken hatt et annet navn.

Hele historien starter med at Eriksen ble permittert fra jobben sin i mars i fjor. Han valgte dermed etter hvert å starte opp noe eget, og han fikk et agentur på vaskemidler, men foretaksnavnet til gründeren vakte oppsikt.

Les også: Ketil Solvik-Olsen: - Befriende med Carl I. Hagen

- Jeg ville ha et nord-norsk navn med litt trøkk i, og som skiller seg ut, sa 36-åringen til Nord24, like før jul i fjor.

Fikk tommelen ned

36-åringen registrerte selskapet som «Fette Reint AS», og som han poengterer i videoen overfor, kan han ikke skjønne at det skal være støtende. I videoen viser Eriksen til flere stedsnavn og andre bedriftsnavn som også kan oppfattes som upassende.

I videoen ramser han opp steder som «Fetta» på Rælingen», «Fetta» på Tingvoll, «Fittsprettmyra», «Kukkeluren» og «Svartefitta», som er lovlige stedsnavn, mens «Fette Reint» er over streken. En engasjert Eriksen utdyper overfor Nettavisen, hvorfor han er uenig med avslaget med fra Brønnøysundsregisteret.

Les også: En uke på Oslofjorden gjorde at Theo dro hjemmefra som 16-åring: – Mye bedre enn byen

- Vi er alle i en stakato og kjedelig hverdag om dagen. Jeg ønsket meg et navn som skiller seg ut i mengden, og dette navnet gir farge og humor i en tøff hverdag. Det er også et navn vi i Nord-Norge kjenner oss igjen i. Jeg har fått massiv respons på at navnet er kult, så det er synd at det offentlige reagerer som en festbrems, forteller Eriksen til Nettavisen.

Les også: De ser helt like ut, men prislappen viser det dobbelte: - Lett å bli lurt

Til NRK forteller Øyvind Vågan i Brønnøysundregisteret at terskelen for å nekte et foretaksnavn er ganske høy, men at Fette Reint er langt over streken.

- Vi har søkt opp hvilke sammenhenger ordet «fette» eksisterer i, og vi har vært kontakt med Språkrådet. Det som var utslagsgivende her er at vi mener ordet «fette» er grovt og diskriminerende, fordi opphavet er en kjønnsbetegnelse, sier han til NRK.

Sender inn klage

Eriksen er på sin side helt uenig med Brønnøysundregisteret. Han mener at ordet «fette» er et ord som assosieres positivt i Nord-Norge, og at det oppfattes synonymt med «veldig».

- Vi kommer til å kjøre saken videre. Vi gir oss ikke. Jeg har rådført meg juridisk, og kommer til å klage inn vedtaket til Brønnøysundregisteret. Jeg synes at svaret fra Brønnøysundregisteret er svakt, så håper vi at Brønnøysundregisteret kan vise mer storsinn, sier han avslutningsvis til Nettavisen.

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble