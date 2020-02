Fiskeriminister ribbet for nødvendig tillit etter anklager om umoral og grådighet

Forklaringen på hvorfor han tok imot 342.000 kroner i trippellønn, er tynn og ikke til å tro.

Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (Høyre) kjemper for sitt rikspolitiske liv etter en serie avsløringer i Dagbladet. Konfrontert med saken svarer han på NRKs Politisk kvarter at «..saken ble helt feil.»

Andre bruker ord som umoralsk, grådig og ulovlig, mens SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski sier at «det stinker av hele saken».

Det har hun rett i.

Hva vet vi så langt?

Fra 4. november i fjor tok Geir-Inge Sivertsen imot dobbelt lønn og jobbet både som statssekretær og ordfører i nå nedlagte Lenvik kommune.



Halvannen måned etter at han begynte som statssekretær med 944.000 kroner i årslønn søkte han - og fikk - 1,5 måneders etterlønn fra kommunen.

I tillegg har han fått 52.000 kroner for å sitte i fylkestinget - halvparten er utbetalt i 2020 da han var statssekretær og fiskeriminister, og uten at det var noen møter i fylkestinget.

- Det var ikke så lurt å gjøre dette, sa statsminister Erna Solberg da hun ble konfrontert med det økonomiske trippelsystemet til sin nye fiskeriminister.

Det har hun helt rett i.

La oss ta sak for sak:

Fra 4. november jobbet altså Geir-Inge Sivertsen fullt som både ordfører og statssekretær. Det er godt gjort siden begge vervene er mer enn fulltidsjobber og arbeidsplassene dessuten ligger noen hundre mil fra hverandre.

Sivertsen fastholder at han hadde både rett og plikt til å fullføre kommunesammenslåingen på Senja, og har sagt at han tiltrådte stillingen som statssekretær for fullt fra 1. januar 2020.

I så fall mottok han full lønn for å jobbe for halv maskin for staten. Hadde han gjort det som er normalt, ville han gått av som ordfører - og gått glipp av 170.000 kroner i dobbeltlønn for november og desember.

Så søkte han om 1,5 måneders etterlønn fra 1. januar 2020 - vel vitende om at han da hadde full jobb og lønn som statssekretær og eventuelle penger skulle avregnes krone for krone.

Her kan du lese saksfremlegget: Ettergodtgjøring til ordfører

Ifølge fiskeriministeren reflekterte han aldri over dette da han godkjente saksframlegget om etterlønn.

SØKTE: Nåværende fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen søkte om etterlønn, selv om han visste at loven tilsier at etterlønn skal avkortes mot annen lønn. Foto: Saksfremlegg (Senja kommune)

Hva fiskeriministeren tenkte da han godkjente søknaden, er vanskelig å tolke. På NRKs Politiske kvarter forklarer han at etterlønnen uansett skulle avkortes. Det harmonerer dårlig med ordvalget i etterlønnssøknaden hans, der han skriver:

«Jeg tiltrår for fullt som statssekretær i Nærings og Fiskeridepartementet fra 1.1.2020, og i reglementet i Senja kommune søker jeg om ettergodtgjøring på 1,5 måneder. Jeg har avviklet ferie bare 4 uker de siste 4 åra, og vil derfor forsøke å ta ut noe ferie i januar og februar».

SØKNAD OM ETTERLØNN: Planen var å å ta ut ferie mens han var statssekretær. Foto: Montasje (Nettavisen)

Dette er ikke til å tro. Mens han er statssekretær og får 944.000 i årslønn, planlegger han altså tilsynelatende å ta ut ferie? Sivertsen må ha enorm arbeidskapasitet når han som nytiltrådt statssekretær først jobber på si som ordfører, og deretter tenker på ferie.

Etterlønnen han søkte - og fikk - er på rundt 120.000 kroner.

«STINKER»: SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski mener at det stinker av hele saken. Foto: Skjermdump (NRK Politisk kvarter)

Aller siste spiker i kisten er nyheten om at han heller ikke har frasagt seg vervet eller godtgjørelsen for å sitte i fylkestinget for Troms og Finnmark. Dette handler om totalt 52.000 kroner i perioden hvor han har hatt full lønn fra staten som først statssekretær, senere fiskeriminister.

I 2020 har han fått drøyt 27.000 kroner og det for ingen innsats siden fylkestinget ikke har hatt noe møte.

Hvordan skal vi konkludere denne saken?

Det skal ekstrem velvilje til for å tro på Geir-Inge Sivertsens forklaringer og akseptere hans mening om at det er greit å jobbe 100 % som ordfører og statssekretær samtidig, og til og med ha ekstra tid for å sitte i fylkestinget. Men den delen handler om moral, og ikke om juss.

Som tillitsvalgt er det rimelig å forvente at en ordfører og statssekretær er bevisst på at det handler om skattebetalernes penger, og at han frivillig tilpasser arbeidstid og avlønning - for eksempel ved en midlertidig avtale om redusert stilling ett eller begge stedene. Velgerne vil trolig mene at millionlønn bør holde.

Forklaringen om at han søkte etterlønn mens han visste at han mottok full lønn, og til og med skrev at han planla å ta ut ferie, er i beste fall tynn og vitner om total mangel på dømmekraft.

I verste fall er det et bevisst forsøk på lovbrudd.

Nå har Geir-Inge Sivertsen reist hjem til Senja for å betale tilbake penger og rydde opp. Det kommer lovlig sent. Han foretok seg ingenting da han ble utnevnt som fiskeriminister 24. januar og fikk et nytt lønnshopp.

Faktisk gjorde han ingenting før 13. februar - dagen før ballen begynte å rulle i Dagbladet.

Det er lite tillitsvekkende, for å si det pent.

Og nettopp tillit er det eneste kravet en statsråd er nødt til å fylle for å sitte i stillingen.

PS! Hva mener du? Kan fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen fortsette som statsråd?