Fiskeriministeren snur: Nå kan rekefiskeren Oddvar (65) få fiske som før

- Jeg utvider regelen for Oslofjorden til å gjelde for alle fartøy som driver med kaisalg i sør, sier fiskeriministeren.

Nettavisen Økonomi har tidligere skrevet om kaiselgeren Oddvar Sangedal (65), som mister rundt 30 prosent av fangsten på grunn av det nye påbudet om sorteringsrist for rekefiskere. Sangedal har lenge fryktet at han må legge ned fisket etter 35 år som yrkesfisker i Stavanger.

Samtidig har kaiselgere i Oslofjorden fått dispensasjon fra påbudet - ettersom Nærings- og fiskeridepartementet ønsket å skåne kystkulturen og kaiselgerne på Østlandet. Historikere Nettavisen Økonomi snakket med sa imidlertid at de ikke kunne tenke seg at det var lengre tradisjoner for kaisalg i Oslo enn i Stavanger.

Men fredag kom endelig gladnyheten for rekefisker Sangedal: Fiskeriminister Harald Nesvik (Frp) snur, og stavangerfiskeren Sangedal får likevel søke om dispensasjon fra Fiskeridirektoratet.

- Er det sant? Åhh, nå blir jeg helt skjelven. Jeg må si tusen takk til Nettavisen og til politikerne i Stavanger som har presset på og bidratt til at fiskeriministeren gjør dette, sier Sangedal når han får beskjeden fredag.

Oddvar Sangedal (65) er en kjent skikkelse i Stavanger sentrum, og har vært yrkesfisker i 35 år. Sangedal har de siste månedene tenkt at han måtte gi opp fisket på grunn av påbudet om rekerist, men kunne fredag puste lettet ut. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Fiskere i sør får samme mulighet som i Oslofjorden

I en pressemelding skriver departementet at fiskeri- og sjømatministeren åpner for å gi båter som driver med kaisalg dispensasjon fra påbudet om å bruke sorteringsrist i rekefisket innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjen i Nordsjøen og Skagerrak sør for 62 grader nord.

- Jeg utvider regelen for Oslofjorden til å gjelde for alle fartøy som driver med kaisalg i sør. Formålet med dette er å ivareta et tradisjonelt, populært og viktig innslag på kaia på de stedene hvor det er kaisalg av reker og fisk fra lokale fiskefartøy, sier fiskeri- og sjømatminister Nesvik.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp). Her fra da han ble utnevnt til minister i august 2018. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

De som søker om dispensasjon må ha hatt kaisalg som en vesentlig driftsform før 1. desember 2018, på samme måte som i reglene som ble innført i Oslofjorden i 2018.

Sangedal: - Nå kommer jeg til å fiske i mange år til

Mens Nettavisen Økonomi ringer Sangedal fredag får han stadig vekk gratulasjoner og lykkeønskninger fra fiskere rundt omkring i landet. Saken har vakt oppsikt i miljøet, ettersom veteranen Sangedal er noen mange kjenner til.

- Jeg har fått telefoner og mailer fra folk overalt i Norge. Til og med fra Frankrike er det noen som har tatt kontakt, sier en rørt Sangedal.

- Nå kommer du til å søke dispensasjon?

- Så fort som overhodet mulig! Dette er en lettelse. Du skal ikke se bort ifra at det blir en liten fest i kveld, sier Sangedal.

65 år gamle Oddvar Sangedal skrev til departementet i mai om situasjonen han stod i. Fredag 4. oktober kom svaret han hadde ventet på. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Til tross for at store deler av året har blitt spolert av påbudet om rekerist, bærer han ikke nag til myndighetene.

- Fiskeriministeren gjør lurt i å snu. Jeg er ikke sint på ham lenger. Alt har ordnet seg nå. Nå kommer jeg til å fiske i mange år fremover. Det er dette jeg trives med. Livet mitt er på sjøen, sier Sangedal til Nettavisen Økonomi.

Politikerne jubler

Blant politikerne som gikk hardt ut mot fiskeriminster Nesvik tidligere denne uken var stavangerpolitikerne Mímir Kristjánsson (Rødt) og Torstein Tvedt Solberg (Ap).

- Hekkan, dette var gode nyheter. Gøy når det hjelper med så massiv lokal mobilisering, og at fornuften seiret over et rigid regelverk. Nå gleder jeg meg til å kunne kjøpe ferske reker rett fra båten, sier stortingsrepresentant Tvedt Solberg.

Kristjánsson, som tidligere kalte Nesvik og departementets vedtak et «Heia Norge»-vedtak, gir honnør til fiskeriministeren for å ha snudd fort i saken.

- Det er herlig at vi har fått til dette - og det skulle bare mangle. Systemet fungerer når grov urettferdighet rettes opp og fiskere som Oddvar Sangedal tas hensyn til. All ære til Nesvik som har snudd og tatt ansvar, sier Rødt-politikeren.