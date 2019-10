Fjellinjen-direktør går av etter at kritikkverdige forhold er avdekket

- Ser det som sterkt beklagelig at reglene for anskaffelser og innleie ikke er fulgt til punkt og prikke, sier styreleder for bompengeselskapet.

I en pressemelding skriver Fjellinjen følgende:

- Fjellinjens styre besluttet i sommer en gjennomgang av pengebruken i selskapet. Rapporten som er utarbeidet av Deloitte viser at kostnadene har gått ned, men avdekker samtidig kritikkverdige forhold. Som følge av dette har Anne-Karin Sogn blitt enig med styret om at hun fratrer som administrerende direktør.

Gjennomgangen av pengebruken bekrefter medieoppslag om at Fjellinjen har brutt regler for anskaffelse og innleie. I pressemeldingen, som også fant at driftskostnadene er kuttet fra 247 millioner kroner til 190 millioner mellom 2011 og 2018, innrømmer styret dårlige rutiner ved ansettelser.

- Styret er glad for at kostnadene er redusert, men ser det som sterkt beklagelig at reglene for anskaffelser og innleie ikke er fulgt til punkt og prikke, sier styreleder i Fjellinjen, Cato Hellesjø.

Les mer: Bomselskapet Fjellinjen håver inn på inkasso med «pay back-avtale»

Rolleblanding

Av pressemeldingen fremkommer det at administrerende direktør Anne-Karin Sogn har blitt enig med styret om gå av på bakgrunn av rapporten.

-Fjellinjen er avhengige av tillit. Bilistene skal ha tiltro til at selskapet ikke bare driver effektivt, men også følger reglene. Nå er det allerede endret rutiner og selskapet skal sørge for at alle regler blir fulgt ved nye anskaffelser, sier Hellesjø.

Stillingen til Sogn lyses nå ut, og Magne Liestøl Larsen vil fungere midlertidig som administrerende direktør.

Fjellinjen krever inn bompenger i Oslo og Akershus, og omsatte i fjor for 3,5 milliarder kroner. I 2018 gikk 1,75 kr pr bompassering til administrasjon og avskrivninger. Foto: Illustrasjonsfoto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Rapporten, som er utarbeidet av Deloitte, viser bompengeselskapet i større grad burde hatt mer konkurranse om anskaffelser og innleie. Deloitte mener flere av ansettelsene ikke har vært i henhold til regelverket om anskaffelser, konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet. Rundt 15 kjøp mellom 100.000 kroner og 1,3 millioner kroner har ikke vært konkurranseeksponert, ifølge rapporten.

Ifølge Deloittes rapport engasjerte Fjellinjen leverandører som var tidligere kolleger av enkelte av de ansatte. Rapporten avdekker også at et innleid firma deltok i et intervju av en kandidat fra samme firma.

Les mer: Full skivebom for bomselskapet: Bilistene får ekstraregning på 375 millioner kroner

Reiseregning-fusk

I en gjennomgang av alle 24 ansettelser de siste to årene, finner Deloitte at Fjellinjen har gjennomført flere rekrutteringer med kun intern utlysing. I tre av tilfellene hvor utlysningen har gått ut internt, har en person som ikke tilhørte Fjellinjen blitt ansatt.

I ett av disse tilfellene har det også vært en privat relasjon mellom den nye ansatte og ansvarlig leder. Kun seks av 24 ansettelser fra og med 2017 har vært eksternt utlyst.

Rapporten avdekker brudd på bokføringslovens dokumentasjonskrav til reiseregninger, der flere av avvikene knytter seg til manglende reiserute og formål med taxiturene. I flere av tilfellene har også Fjellinjens ansatte brukt taxi når de kunne brukt rimeligere alternativer, som ikke er i henhold til Fjellinjens retningslinjer.

Les også: Dyreste dollar noensinne - USA-turister får blø

Les mer: Grandios suksess for Stein Erik Hagen - 5 milliarder rikere på 6 måneder