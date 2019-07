Fjellinjen presses fra skanse til skanse, men vil ikke legge frem bompengetall

Fjellinjen nekter å fortelle velgerne før valget om bompengene har gått opp eller ned med de nye bomstasjonene.

Den 3. juni ble det opprettet 52 nye bomstasjoner i hovedstadområdet, de drøyt 1,2 millioner innbyggerne i Oslo og Akershus nektes innsyn i hvordan det har slått ut økonomisk før etter valget.

- Jeg har bedt Fjellinjen om å gi ut tallene, sier statssekretær Tommy Skjervold (Frp) til Nettavisen.

- Lokalpolitikere ønsker nå å se tallene. Det er valgkamp og de nye bomstasjonene er omdiskutert. Sånn sett mener jeg det er viktig og riktig at man viser fram de tallene man har, selv om det hefter usikkerhet ved dem, sier Skjervold.

Foreløpig ser det dessverre ikke ut til at Fjellinjen vil legge frem de tallene som betyr noe, nemlig inntektene. Riktignok vil de legge frem tall for antall passeringer gjennom bomringen, men det tallet er ikke interessant uten at også de økonomiske virkningen kommer på bordet.

Forskjellige takter, ulike rabattordninger og prisforsjeller på bensin/diesel-biler og elbiler gjør at passeringstallene blir vanskelige å tolke uten informasjon om hvor mye penger bilistene vil legge igjen. Derfor er økonomitallene så viktige.

Fjellinjen sier at de ikke vil legge frem inntektene før etter valget: - Vi rapporterer inntektene våre til Oslo børs hvert tertial og kan derfor ikke gå ut med disse før de er rapportert. Neste rapportering er i september og etter dette vil inntektene være offentlig tilgjengelig, sier Fjellinjens kommunikasjonssjef Håkon Nordahl til Nettavisen.

Hvis selskapet har samme tempo som i fjor, vil de tallene bli fremlagt 20. september - eller altså en drøy uke etter valget.

Her tar Fjellinjen feil.

Oslo børs har (selvsagt) intet forbud mot at selskaper informerer mer, men kravet er at hele markedet får informasjonen samtidig. Dette gjøres helt rutinemessig gjennom børsmeldinger. Fjellinjen har full adgang til å informere markedet og velgerne om inntektene i juni, hvis de vil.

VANLIG RAPPORT: Slike rapporter sender Fjellinjen inn hver måned. De viser antall passeringer, men ikke noe om økonomien. Foto: Fjellinjen (Børsmelding)

Her gjør Fjellinjen en grov feilvurdering når de setter børsen foran velgerne.

Riktignok har selskapet ti obligasjonslån notert på Oslo børs, men de er nesten uten omsetning. For å si det enkelt, så handles de som «veddemål» om renteutviklingen - ikke ut fra Fjellinjens interne økonomi. Med 3,2 milliarder i overskudd regner nok markedet konkursrisikoen som så liten at obligasjonsmeglerne ikke holder pusten mens de leser Fjellinjens tertialrapport.

Her kan du se lånene: Fjellinjens 10 obligasjonslån på Oslo børs

Ratingselskapene vurderer risikoen som så lav at de gir karakteren AA- på grunn av at de har monopol og en «svært sterk finansiell risikoprofil» fordi staten vil gripe inn hvis alt svikter.

Velgerne, derimot, er høyst interessert. Heller ikke de bryr seg stort om Fjellinjens ve og vel, men om bompengene øker eller ikke.

Det sier også kredittanalytiker Dennis Nilsson i S&P Global rett ut: «Fjellinjens eiere har fordelen av høy fleksibilitet til å bestmme Fjellinjens bomtakster for å nå finansielle mål».

Fakta Slik virker Fjellinjens obligasjonslån ↓ Fjellinjen har lånt 4,0 milliarder kroner i ti børsnoterte obligasjonslån. Lånene har fast rente og varer typisk i fem til ti år. Siden rentene i markedet går opp og ned, varierer verdien på disse gjeldspapirene: Går rentene generelt ned, øker verdien på obligasjonen (fordi det da blir mer attraktivt å ha utlån til Fjellinjen med høy rente).

Og motsatt: Stiger rentene i markedet ellers, blir det mindre interessant å ha lånt ut penger til fast rente til Fjellinjen. Og da synker verdien på Fjellinjen-obligasjonene.



Som offentlig selskap er Fjellinjen så solid økonomisk at verdien på obligasjonene i all hovedsak styres av rentemarkedet generelt, og ikke selskapets interne økonomi.



Altså, i klartekst: Går det dårlig, er det bare å øke bompengetakstene.

Analytikeren ser en risiko i flere elbiler som betaler mindre bompenger, men som han sier - blir det for dyrt, så kan Fjellinjen enten betale mindre til Oslopakke 3 eller sette opp bomtakstene.

Du kan lese hele analysen her: Oppdatering om Fjellinjen

Hvorfor er det politisk viktig?

Er bompengene høyere enn forventet, så kan det gi ytterligere vind i seilene for Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Er bompengen derimot lavere, så sprekker Oslopakke 3, og det kan bety kutt i nye vei- og kollektivprosjekter, eller enda høyere bompenger.

Hva bør skje?

Departementet eller eierne (Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune) må pålegge Fjellinjen AS å legge frem månedstall for inntektene, slik at det blir mulig å se om inntektene har økt eller sunket fra juni i fjor, og fra måneden før.

Fjellinjen har åpenbart tallene, og det er intet til hinder for å offentliggjøre dem som en børsmelding. Dessuten må hensynet til en million velgere telle tyngre enn noen søvnige obligasjonslån på Oslo børs.

PS! Hva mener du? Er det greit å vente til etter valget med de nye bompengetallene, eller må de ut så fort som mulig? Skriv et leserinnlegg!