Varsler oppsigelser og permitteringer, men rutene fortsetter som før.

– 2019 var et rekordår for oss både når det gjelder omsetning og resultat, og vi var store optimister for 2020. Dessverre snudde alt med Covid-19. Tall fra perioden mars til august viser at selskapet har vært hardt rammet med en nedgang i lønnsomheten sammenlignet med 2019 på hele 80%. Bookingene er nå bare en brøkdel av det vi normalt har på dette tidspunktet. Nå forbereder vi oss på at det kan ta lang tid før vi er tilbake til normal drift, sier Rickard Ternblom, konsernsjef i Fjord Line.

Rutene består

Selskapet driver rutene Bergen–Stavanger–Hirtshals, Langesund–Hirtshals, Kristiansand–Hirtshals, Sandefjord–Strømstad og Bergen–Stavanger. Dette vil ikke ramme passasjerene, opplyser Ternblom til Nettavisen:

– Vi gjør jo dette fordi vi har færre gjester som reiser med oss. Vi har omtrent bare 30 prosent volum i år, kontra samme tid i fjor. Folk holder seg hjemme. 70 prosent av vår business er borte. Da må vi redusere tilsvarende, og det som møter kundene om bord er et noe redusert tilbud, men man skal fortsatt kunne booke den maten og drikken man ønsker om bord, men vi kommer til å tilby det i redusert form og omfatning.

Les også: Color Line kutter bemanningen med 300 årsverk: – Ser på resultatene at vi må gjøre noe

– Så rutene fortsetter som før?

– Rutene fortsetter absolutt som før. Det er veldig viktig for oss å seile. Den naturlige etterspørselen i form av transporttrafikk - folk som skal fra A til B - de kan absolutt fremdeles ta båten til sin destinasjon, men servicetilbudet om bord blir litt innskrenket sammenlignet med tidligere, sier Ternblom til Nettavisen.

Han opplyser også at de ansatte har blitt informert.

Les også: Erna: Nå får bedriftene permittere folk i ett år

– Vi har de siste årene brukt vesentlige ressurser på effektivisering og automasjon i alle deler av vår virksomhet. Dette vil få ytterligere fokus nå og forventes å gi betydelige innsparinger. Det er dog svært vanskelig å forutse lengden på krisen, noe som krever at vi setter i gang ytterligere tiltak, opplyser selskapets konsernsjef i en pressemelding.

200 personer permittert eller oppsagt

Selskapet vedgår at norske myndigheter har forsøkt å tilrettelegge for norsk næringsliv, men at det ikke er nok:

– Selv med myndighetenes utvidede permitteringsregler, kompensasjonsordning og lånegarantiordning, kommer vi ikke kommer utenom at de ansatte blir berørte. Opp mot 200 personer vil bli permittert eller oppsagt. Kostnadsreduksjoner er det eneste som hjelper når inntektene faller så dramatisk som det vi har opplevd de siste månedene, sier Ternblom.

Les også: Skarpe stillehavsøsters gir blødende sår hos badegjester

Tro på fremtiden

– Alle i Fjord Line har bidratt i denne dugnaden så langt. Jeg er ydmyk i forhold til den innsatsen våre ansatte har lagt ned under svært spesielle omstendigheter. Denne krisen er ikke over, og ingen vet hvor lenge effektene vil vare. For å sikre arbeidsplassene og komme styrket ut av krisen, er det helt avgjørende å redusere våre driftskostnader til et minimum.

Våre fremtidsutsikter er lyse og takket være den omfattende dugnaden og refinansieringsprosessen i vår, står Fjord Line stødig og er klare for å ta imot våre gjester når pandemien etter hvert slipper taket, avslutter Rickard Ternblom.