Flere familier taper stort etter Thomas Cook-konkursen

Familier som skulle på høstferie så seg nødt til å bestille nye reiser etter Thomas Cook-konkursen. Nå selges de med store tap på Finn.



Da Thomas Cook gikk konkurs mandag var det flere familier som kastet seg rundt og bestilte ny reise, slik at den planlagte ferieturen ikke skulle gå i vasken.

Etter at det ble klart at ferieturene fra Ving likevel gikk som normalt sto derfor flere reisende igjen med to reiser.

På Facebook og Finn bugner det nå med annonser fra kunder som selger den panikkjøpte høstferieturen til sterkt redusert pris, gjerne halv pris eller mer.

Ekteparet Odd-Roar og Rikke Brouer-Wangen var en av de som satt igjen med to betalte ferieturer.

PÅ FERIE: Familien Brouer-Wangen er glad det ikke ble Oslo-ferie på dem denne høstferien. Fra venstre Odd-Roar Brouer-Wangen, Linea Brouer-Wangen og Rikke Brouer-Wangen. Foto: FOTO: Brouer-Wangen

- Det første som skjedde var at vi søndag kveld så på nyhetene at fremtiden til reiseselskapet Thomas Cook var veldig usikker, sier Odd-Roar Brouer-Wangen.

- Som lyn fra klar himmel

Han sier nyheten var overraskende, og at de hadde et helt annet inntrykk av både Thomas Cook og deres datterselskap Ving.

- Nyheten kom som lyn fra klar himmel for oss, vi trodde det var veldig solide reiseselskap, sier han til Nettavisen.

Han forteller at med under en uke igjen til den lenge planlagte høstferien fulgte hele familien situasjonen tett.

- Vi leste nyheter overalt der vi kunne finne informasjon. Da vi mandag morgen så at Thomas Cook hadde gått konkurs, og at alle flyene fra Ving også var innstilt, kastet jeg med rundt og bestilte nye billetter, sier Brouer-Wangen.

Familefaren forteller at all informasjonen kom fra nyhetssendinger, og at de ikke hørte et ord fra Ving, reiseselskapet de hadde booket turen igjennom.

- For vår del hadde vi en reise om fem dager. Det var en veldig uklar situasjon, og vi prøvde etter beste evne å tolke informasjonen som var tilgjengelig. Jeg så ingen plass at selskapet kommuniserte at vi som hadde bestilt en tur skulle ha is i magen, så da endte vi opp med å bestille ny tur, sier han.

Familien Brouer-Wangen fikk onsdag morgen solgt den ene av de to reisene de hadde booket, langt under hva de kjøpte den for. Det førte til at de også endte opp med et tap på rundt 15 000 kroner.

- Hørte ikke et eneste ord fra Ving

I ettertid har familien reagert på den manglende kommunikasjonen fra Ving.

- Jeg tenker i ettertid at jeg føler jeg ble forledet til å foreta en handling. Vi burde fått en beroligende beskjed fra Ving, og de burde vært mye raskere til å informere, sier han.

Siri Røhr-Staff, informasjonssjef i Ving tar ingen selvkritikk for manglende kommunikasjon. Hun svarer følgende på spørsmål om det ikke hadde vært mulig å kommunisere til kunder at de burde har is i magen.

«Jeg uttalte det til dere i media hele mandagen. Reisegarantifondet ble vel også rimelig bra kommunisert i samtlige medier. Dette dreier seg om noen få kunder, og jeg hadde egentlig ønsket at vi hadde sluppet flere slike enkelthistorier i media. Kanskje noen kunne skrevet om alle de som er superfornøyd? Vi har - noen få timer etter en nesten-konkurs klart å få alle flyreiser på plass, og gjester på ferie. Det er en fantastisk bragd.»

BEKLAGER IKKE: Siri Røhr-Staff mener Ving informerte godt om situasjonen mandag. Foto: (Ving)

Elisabeth Omtvedt er ikke like imponert over Ving som Røhr-Staff selv er. Omtvedt er en annen kunde av Ving som også bestilte seg en ekstra reise da Thomas Cook gikk konkurs. Hun mener også den manglende kommunikasjonen fra Ving er kritikkverdig.

- Vi hørte ikke et eneste ord fra Ving, og ikke kom vi igjennom hos dem heller. Jeg prøvde å kontakte dem både på nett og telefon. Til slutt gav jeg opp etter over en og en halv time i telefonkø, sier hun.

Hun sier den manglende informasjonen er skuffende, og sier at det virket som om Ving glemte de reisende.

- Man blir skuffet av at det ikke kan gi en konkret beskjed, sier hun.

Omtvedt har tapt 15 000 kroner som følge av at hun så seg nødt til å kjøpe enda en pakkereise.

Stusser på få rettigheter ved reise

I tillegg reagerer Omtvedt på at rettighetene man har når man kjøper reiser er veldig ulikt hva man er vandt med fra andre varekjøp.

- Jeg stusser litt på rettighetene knyttet til reiser. Det er helt andre regler som gjelder når man bestiller en reise, enn hva som gjelder i kjøpsloven ellers, sier hun.

Omtvedt var i kontakt med Ving for å høre om reisen hun hadde bestilt tidligere kunne avbestilles, men fikk kontant beskjed om at det ikke var mulig.

Heller ikke på dette punktet mener Røhr-Staff det er noe å beklage. Hun sender på SMS følgende kommentar til avbestillinger av reise ved dobbel booking:

«Det er en risiko som kunden selv har valgt å ta. Både Virke og Forbrukerrådet har sagt at det er vanlige avbestillingsforsikringer som gjelder. De må eventuelt prøve å kontakt der de kjøpte den siste reisen og høre hva de kan hjelpe med.»