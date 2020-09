Flere hundre SAS-ansatte mister jobben

SAS-piloter godtok ikke selskapets forslag som kunne gjort det mulig for flere hundre å beholde jobben tross økonomiske utfordringer i selskapet.

Fagforeningene godtok ikke SAS sin lønsning som kunne ha reddet inntil halvparten av de oppsagte SAS-pilotene. Nå mister derfor flere hundre jobben, skriver Dagens Næringsliv onsdag.

I juni fikk 560 av SAS' piloter, som hadde vært ansatt kortest tid, varsel om oppsigelse. Flyselskapet er nødt til å kutte kostnadene sine grunnet koronakrisen, og har vært i dialog med flere pilotforeningen for å diskutere både midlertidige og permanente kutt. SAS ønsket å jobbe for at flere skulle få beholde jobben.

SAS skal ifølge DN ha foreslått at 250-300 av de 560 pilotene kunne beholde jobben, dersom pilotene sa ja til en liste med varige kutt samt ønsket å jobbe deltid i en periode under koronakrisen.

– Det er ikke noen ytterligere dialog mellom partene etter at pilotforeningene valgte å ikke akseptere SAS’ siste forslag til løsning, skriver informasjonssjef John Eckhoff i en epost til DN.

